« La soirée canadienne » offerte aux aînés par l'école l'Envolée

L’école de l’Envolée a vibré au rythme des traditions québécoises alors qu’élèves et aînés se sont réunis pour un moment de partage et de célébration. Dans le gymnase de l’école, une trentaine d’élèves de la 3e à la 6e année ont recréé avec enthousiasme l’ambiance de l’émission culte « La soirée canadienne », offrant à une douzaine d’aînés de la résidence Cardinal-Roy une immersion festive dans notre patrimoine culturel.

Initiée par l’éducatrice Valérie Delisle, cette activité avait pour but de rapprocher les générations et de transmettre les traditions québécoises aux jeunes. Depuis le mois d’octobre, les élèves ont pris en charge l’ensemble du projet lors des périodes de service de garde, allant de la conception des décors à l’organisation du spectacle, en passant par la préparation d’une collation inspirée des saveurs d’antan (fudge à la menthe et galette d’avoine et raisin).

Lors de l’événement, chansons à répondre, set carré animé par les élèves et prestations musicales ont transporté petits et grands dans l’univers du folklore québécois. Un accordéoniste a ajouté une touche authentique à cette rencontre empreinte de convivialité et de souvenirs partagés.

« On voulait faire un projet qui allait inclure des personnes âgées. En discutant avec les élèves, l’un d’eux a mentionné que son grand-père écoutait des reprises de l’émission « La soirée canadienne ». J’ai montré des extraits aux élèves qui ont tout de suite voulu recréer ce classique de la culture québécoise », souligne Valérie Delisle, éducatrice et responsable du projet.

Un projet porteur de sens

Cette activité intergénérationnelle a été une véritable réussite, illustrant la richesse du dialogue entre les générations et l’importance de préserver nos racines culturelles. Le sourire des aînés et l’enthousiasme des élèves témoignent du succès de cette initiative qui, au-delà de la fête, a permis de créer des liens et de transmettre un héritage précieux aux jeunes générations.