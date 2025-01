Portes ouvertes au campus de Drummondville de l'UQTR à venir

Ce mercredi 5 février, de 17 h à 20 h, l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ouvrira les portes de son campus de Drummondville. Cet événement permettra de découvrir les programmes offerts, de rencontrer le personnel enseignant et de visiter les installations.

Les personnes qui participent pourront échanger avec le personnel d’accompagnement, obtenir des conseils et être guidées dans le choix de leur programme.

Le campus de l'UQTR à Drummondville propose plusieurs programmes de baccalauréat, dont sciences de l'éducation, sciences infirmières, administration des affaires, génie mécanique, ergothérapie et travail social. Il offre également des programmes de certificat, de cycles supérieurs et de formation continue dans divers domaines. Les visiteurs peuvent s'informer sur les formations et les services offerts à la communauté étudiante, et même soumettre leur demande d'admission sur place tout à fait gratuitement (sous certaines conditions). La liste complète des programmes offerts au campus de Drummondville est disponible sur le répertoire des programmes d'études.

En plus des responsables de programme, il sera possible de rencontrer le personnel de plusieurs services essentiels à la réussite et à l’épanouissement de la population étudiante. Ceux-ci animeront des kiosques d’information et répondront aux questions des visiteurs. Des membres actuels de la communauté étudiante seront aussi présents pour témoigner de leur expérience à l’UQTR. L’équipe des conseillers aux futurs étudiants sera aussi là pour prodiguer de précieux conseils.

Le choix de s’épanouir

Le campus de Drummondville accueille une communauté étudiante de près de 1 300 personnes, bénéficiant d’un encadrement personnalisé, d’une vie étudiante dynamique et d’un accès facile aux services et infrastructures. Situé à proximité du centre-ville, ce campus de l’UQTR se trouve dans un environnement boisé, confortable et chaleureux. Évidemment, il sera possible d’effectuer des visites guidées des espaces d’enseignement et d’études. Le parcours inclut entre autres le Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI), un haut lieu de l’excellence industrielle. Ses installations uniques combinent en un même lieu la formation, la recherche et les services directs aux entreprises.

Les visiteurs sont fortement invités à s’inscrire avant de se présenter aux Portes ouvertes. Il est également recommandé de consulter la page Choisir UQTR, qui contient l’essentiel de l’information destinée aux futurs étudiants. Pour le reste, l’UQTR propose de consulter la portion du site Web consacrée au processus d’admission.