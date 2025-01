Plus de 730 visiteurs visitent le Cégep de Trois-Rivières

Le Cégep de Trois-Rivières a accueilli plus de 730 participants à l’occasion de sa soirée Visite et explore du 29 janvier. Les futurs étudiants ont profité de l’évènement pour confirmer leur choix de programme ou poursuivre leur exploration en découvrant différentes formations.

Les visiteurs ont pu échanger avec le personnel enseignant et des étudiant sur leur projet d’étude. Des ressources étaient également présentes pour offrir un accompagnement en lien avec l’admission, les services de soutien à la réussite, les activités sportives et socioculturelles et les résidences.

« Choisir un programme au collégial, c’est une importante décision. C’est avec engagement que notre personnel et notre communauté étudiante ont démontré la passion qui anime notre établissement que ce soit dans l’enseignement, les projets déployés ou la façon dont on prend soin de notre communauté », souligne M. Éric Milette, directeur général du Cégep de Trois- Rivières.

Les futurs étudiants doivent effectuer leur demande d’admission via le site du SRAM à admission.sram.qc.ca avant le 1er mars, date de fin du 1er tour d’admission au collégial.

Il est également possible de participer à l’activité Étudiant d’un jour au cours du mois de février pour poursuivre sa réflexion en vivant une journée type dans un programme de son choix. Inscription à cegeptr.qc.ca.