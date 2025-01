La Fondation Monique-Fitz-Back soutient cinq projets de la région

Cinq écoles de la région de la Mauricie ont reçu un soutien financier de La Fondation Monique-Fitz-Back pour leur projet scolaire axé sur des initiatives environnementales et sociales pour l'année 2024-2025. Ainsi, l'école Les Terrasses, le Centre d'éducation des adultes des Forges, l'École Saint-Charles-Garnier, l'École de l'Envolée et l'École Curé-Chamberland ont été choisis.

L'École Les Terrasses a reçu un montant de 1 200$ pour son projet Se déplacer à vélo, c'est écolo! . Ainsi, les élèves de 4e année, en collaboration avec les petits du préscolaire, encourageront les enfants à utiliser leur vélo pour les déplacements à proximité. Ils veulent sensibiliser aux effets néfastes des gaz à effets de serre produits par l'utilisation des transports. Des activités éducatives ludiques seront utilisées à cette fin.

Le Centre d'éducation des adultes des Forges utilisera l'aide financière de 600$ pour leur projet Semer pour mieux intégrer . Ils ont le désir d'impliquer les élèves adultes de francisation et d'intégration sociale dans une activité de semis de légumes. Pour ce faire, ils prendront part à toutes les étapes, de la semence à la plantation. Ils pourront repartir avec leur plant à la fin de l'année scolaire.

L'École Saint-Charles-Garnier a un projet de soutien à la Fondation Mira, sous le nom de Les coccinelles aident Mira. Le montant de 900$ obtenu aidera les élèves de la première année de l'établissement à faire la récupération de cartouches d'encre pour remettre l'argent récolté à la fondation qui éduque des chiens pour les personnes mal voyantes, pour des jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et d'assistance pour les personnes ayant des déficiences motrices.

L'École de l'Envolée a reçu un montant de 1 000$ pour son projet Ici, on composte!. L'établissement veut faire l'acquisition de composteurs de comptoirs pour sensibiliser tous les élèves de l'école. Ce seront ceux du troisième cycle qui seront responsables de la sensibilisation et de la collecte des matières organiques.

L'École Curé-Chamberland utilisera l'aide financière de 500$ pour leur projet La nature blanche . Le présent projet vise à faire bouger les enfants de différentes façons et dans différents contextes. L'objectif premier avec ce projet est de donner le goût aux enfants de s’activer. Avec l’arrivée de l’hiver, les raquettes à neige offrent une excellente opportunité pour les enfants de découvrir leur environnement sous la neige, tout en développant leur motricité, leur équilibre et leur esprit d’équipe.

Des centaines de projets à travers le Québec

La fondation a choisi 121 projets scolaires axés sur des initiatives environnementales et sociales à travers le Québec. Les projets financés sont répartis à travers les 17 régions administratives de la province. Ils impliqueront directement plus de 9 378 jeunes, de la petite enfance jusqu’au milieu universitaire, dans des projets en changements climatiques, gestion des matières résiduelles, éducation en plein air et vivre-ensemble.

Le Programme d’aide financière est le programme phare de la Fondation. Il soutient des initiatives visant à renforcer l’engagement environnemental et social des jeunes tout en favorisant l’innovation dans l’éducation à l’environnement. Une attention particulière est accordée aux projets qui visent à induire des changements de comportement positifs chez les jeunes et dans leur milieu.

La valeur totale des subventions attribuées s’élève à 110 000 $, un montant record pour la Fondation.

« L'école joue un rôle-clé pour stimuler le pouvoir d'agir des jeunes. Nous sommes fier∙e∙s de voir autant d’établissements mobiliser leurs élèves autour de ces initiatives. En soutenant ces projets, nous renforçons la capacité des jeunes à transformer positivement leur environnement et à devenir des leaders dans la création d'une société plus verte, responsable et inclusive », souligne Marie-Hélène Gagnon, directrice générale de la Fondation Monique-Fitz-Back.