Soirée visite et explore au Cégep de Trois-Rivières

Le mercredi 29 janvier, de 18 h à 20 h 30, le Cégep de Trois-Rivières ouvrira ses portes aux futurs étudiants et étudiantes pour la soirée Visite et explore. À quelques semaines du 1er mars, date de fin du 1er tour des admissions au collégial, les participants et participantes profiteront d’un accès privilégié dans les programmes d’études pour confirmer leur choix. Ce sera aussi l’occasion pour les élèves d’autres niveaux d’explorer différentes formations.

Le personnel enseignant, accompagné d’étudiants et étudiantes, accueillera les visiteurs dans les installations des programmes aux pavillons des Sciences et des Humanités. À l’horaire : échanges sur les formations et les perspectives professionnelles, présentation de projets étudiants, laboratoires en activité, etc. Il sera également possible de s’informer sur le nouveau programme Techniques d’administration et de gestion dont la 1re cohorte est prévue cet automne.

En complément, des kiosques seront aménagés pour présenter l’offre d’activités et de services : vie étudiante et sportive, transport, services adaptés, résidences (visites sur place), etc. Les visiteurs bénéficieront ainsi d’un accompagnement personnalisé pour soutenir leurs démarches.

L’accueil se fera :