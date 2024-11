Trente élèves et leurs mentors de l’École des Grands sont récompensés

Samedi dernier, trente élèves de la Mauricie et leurs 25 mentors ont été récompensés lors d'une remise de diplômes au Cégep de Trois-Rivières.

Tout au long de l'automne, ces élèves ont pu bénéficier de matinées d'aide aux devoirs et d'éveil scientifique grâce au programme de mentorat l'École des Grands.

L'École des Grands est l'un des plus importants importants programmes parascolaires de mentorat au Québec, allie des élèves du primaire issus de milieux souvent défavorisés à des collégiens. Ce programme contribue depuis près de 10 ans à pallier ce manque. Bénéfique autant pour le mentoré que le mentor, l'accent est mis sur l'aide aux devoirs et à l'éveil scientifique. Présent dans plus d'un cégep sur trois et dans plus de 60 % des régions du Québec, le programme, qui continue de croître, soutient la réussite éducative des élèves du primaire, des collégiens et des universitaires.