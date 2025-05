Création de 150 nouveaux milieux de garde éducatifs en trois ans

Grâce au programme Propulsion Service de garde éducatifs en milieu familial, 150 nouvelles garderies ont vu le jour à Trois-Rivières dans les trois dernières années. Cela a permis la création de 900 nouvelles places pour accueillir les enfants.

Le pérennité étant excellente, avec un taux de rétention de 97%, IDÉ Trois-Rivières et ses partenaires orientent maintenant leurs actions vers l’animation des milieux et la valorisation des responsables.

« La création de 900 places équivaut à l’ouverture de 10 gros CPE sur notre territoire, ce qui est énorme! Notre programme a connu tellement de succès que nous répondons à des appels d’ailleurs au Québec et même au Canada, des villes et des organisations intéressées à en savoir plus sur notre modèle! En plus de permettre à plus de 500 parents de retourner sur le marché du travail, le programme a soutenu 150 nouvelles travailleuses autonomes dans le démarrage de leur petite entreprise », exprime Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières.

« En 2022, nous étions confrontés à une importante problématique alors que les places disponibles en milieu familial diminuaient continuellement. Trois ans plus tard, la tendance a été complètement inversée, et nous en sommes très fiers! Si du travail reste encore à faire, on peut affirme que l’accès à des places subventionné est beaucoup plus facile aujourd’hui pour les parents qu’il ne l’était il y a quelques années », ajoute Jean-Mathieu Joly, directeur général, Bureau coordonnateur Le Cerf-Volant.



On indique qu'un montant de 25 000 $ sera investi en 2025 dans des mesures de reconnaissance et dans l'organisation de diverses activités. Cet investissement est une collaboration entre la Ville de Trois-Rivières, Desjardins, les députés locaux Jean Boulet, Sonia LeBel et Simon Allaire ainsi que les bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial, soit Le Cerf-Volant et Les Petits collégiens.

De nouvelles activités à venir



D’abord, à l’occasion de la Semaine des services de garde, les enfants fréquentant les milieux trifluviens accrédités prendront part à de grandes fêtes extérieures. Un peu plus tard, en juin, l’ensemble des responsables de milieux familiaux seront conviées à un événement festif visant à reconnaître leur travail. Enfin, une initiative de vélo-bibliothèque sera mise en place dès ce printemps afin de sensibiliser les tout-petits à l’importance de la lecture.

Un projet réussi



En mai dernier, le projet a reçu le prix Vitalité économique des Mérites Ovation municipales lors des assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec. Grâce au programme, plus de 510 parents ont pu réintégrer le marché du travail.



Les objectifs du programme étant atteints, l’aide financière ponctuelle accordée localement pour l’ouverture d’un milieu ne sera pas renouvelée pour 2025. Toutefois, la subvention de 3500$ de la part du ministère de la Famille est toujours disponible, un montant utile pour payer les différents frais liés au démarrage, comme l’achat de matériel éducatif, l’acquisition de mobilier ou l’aménagement d’une cour extérieure. Les nouveaux milieux recevront un accompagnement personnalisé de la part de leur bureau coordonnateur afin de faciliter le processus de reconnaissance. Ils ont également droit gratuitement à différents services comme du soutien administratif, de la formation et l’animation d’activités éducatives.



Alors que l’ouverture d’un nouveau centre de la petite enfance nécessite plusieurs années, le démarrage d’un service de garde éducatif en milieu familial ne prend que quelques semaines. Une formation gratuite de 45 heures sur le programme éducatif, le développement des enfants, la santé, la sécurité et la salubrité alimentaire est requise pour les nouvelles responsables.



Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec l’un des deux bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial sur le territoire trifluvien, soit le CPE Le Cerf-Volant (Cap-de-la-Madeleine, Saint-Louis-de-France et Sainte-Marthe-du-Cap) et le CPE Les Petits collégiens (Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest et Pointe-du-Lac).

Accueillir des tout-petits depuis un quart de siècle

Le 5 juin prochain, une soirée reconnaissance toute particulière sera organisée par IDÉ Trois-Rivières et les deux bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial pour souligner le dévouement des responsables ainsi que la pérennité de certains milieux. Dans l’ensemble de la ville, 16 milieux sont en activité depuis 25 ans et plus, ce qui est exceptionnel. Nous félicitons donc chaleureusement Kim Savoie, Céline Bédard, Nathalie Guillemette, Martine Goudreault, Julie Duchesne, Sonia Raymond, Annick Giroux, Josée Laurencelle, Claudia Hénao, Manon Dumas, Diane Montambault, Marie-France Ouellette, Nancy Leduc, Cathy Tremblay, Manon Descôteaux et Julie Beaulieu pour leur contribution exemplaire au bien-être envers des enfants.



« Forts de notre expérience positive et du succès indéniable qu’a connu la précédente initiative, nous sommes fiers d’annoncer notre participation à ce second programme dédié à la reconnaissance de ces femmes remarquables qui prenne soin de la plus belle des richesses, soit notre belle jeunesse. Ce faisant, nous sommes heureux de soutenir les familles de notre territoire, mais aussi le développement économique de la région par l’intermédiaire d’un projet structurant comme celui-ci pour ses générations futures. Dans ce contexte particulier de pénurie de main-d’œuvre, la rétention des nouvelles places en garderie prend tout son sens afin de consolider l’offre aux jeunes parents pour que ceux-ci puissent retourner sur le marché du travail au moment qu’ils désirent », termine Charles Massicotte-Bourbeau, directeur général de la Caisse de Trois-Rivières.