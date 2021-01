L’UQTR offrira une formation de 2e cycle en sciences comptables à Terrebonne

Présente dans Lanaudière depuis près de 50 ans, l’UQTR s’apprête à déployer son programme d'études supérieures spécialisées en sciences comptables (DESS-CPA) à Terrebonne, dès l’automne 2021.

Cette formation viendra s’ajouter à la liste des programmes déjà offerts au centre hors campus, soit le certificat en comptabilité, la passerelle DEC-BAC en sciences comptables et le baccalauréat en sciences comptables.

Avec ce DESS, les étudiants ayant déjà complété leur formation de premier cycle en comptabilité auront à poursuivre une année supplémentaire d'études leur permettant de parfaire leurs connaissances et de poursuivre le développement des diverses compétences requises pour l'exercice de la profession CPA. Cette année au DESS inclut notamment un stage rémunéré de quatre mois, de même qu'une session complète de préparation à l'épreuve nationale EFC (Examen final commun) des comptables agréés.

« La tradition d’excellence de notre Département des sciences comptables est reconnue à travers le pays grâce, entre autres, au brio de nos étudiants qui se démarquent chaque année à l’Examen final commun des comptables professionnels agréés. Je tiens fièrement à rappeler que deux étudiants figurent sur le prestigieux tableau d’honneur des 74 meilleurs résultats canadiens de 2020. De plus, la récipiendaire de la médaille d’or pour le meilleur résultat au Québec parmi les 1183 candidats ayant réussi l’EFC est Ariane Villemure, une étudiante de l’UQTR. Voilà de quoi inspirer les étudiants intéressés à s’inscrire au nouveau DESS-CPA à Terrebonne », souligne Christian Blanchette, recteur de l’UQTR.

Main-d’œuvre qualifiée

« Le déploiement de ce programme dispensé par notre université répondante, l’UQTR, du côté de Terrebonne, représente une nouvelle option particulièrement intéressante pour les étudiants qui désirent entreprendre une formation de deuxième cycle dans une discipline ayant d’excellentes perspectives d’emploi dans la région. Cela permettra également à nos dirigeants, toujours en quête de talents, de miser sur une relève qualifiée pour des postes névralgiques au sein de leurs entreprises ou de leurs organisations », confie Chantal Deschamps, présidente du Centre régional universitaire de Lanaudière.

Il est possible d’adresser une demande d’admission au programme de DESS en sciences comptables à Terrebonne en se rendant au www.uqtr.ca/choisiruqtr ou https://www.crul.ca/programmes/diplome-d-etudes-superieuresspecialisees-en-sciences-comptables-dess-cpa

Rappelons que, via ses quatre centres universitaires dans Lanaudière (Repentigny, Terrebonne, L’Assomption et Joliette), l’UQTR offre une dizaine de programmes dans domaines d’études variés dont sciences comptables, sciences de la gestion, sciences infirmières, et sciences de l’éducation.