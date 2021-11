USNR investit plus de 1 M$ à son usine de Plessisville

USNR, l’un des plus grands fabricants d’équipements et de technologies pour l’industrie de la transformation du bois à l’échelle internationale, dote son usine de Plessisville d’un nouvel outillage de pointe : un centre d’alésage et de fraisage CNC à la colonne mobile.

Représentant un investissement de 1.5 M$, l’acquisition de ce centre d’usinage versatile permet non seulement l’amélioration considérable de la rapidité d’usinage de projets d’envergure variés, mais aussi la création de plusieurs nouveaux postes.

Avec l’acquisition de son nouveau centre d’alésage et de fraisage, des pièces plus imposantes, autant en termes de poids que de taille, peuvent maintenant être créées.

De plus, la machine permet d’accroître considérablement la rapidité d’usinage. C’est donc la productivité, la variété des pièces et la qualité du travail qui en seront grandement améliorés.

Ce nouvel équipement versatile, composé sur 8 axes avec une tête à angle et un changeur d’outils automatique, a une capacité à usiner à 360 degrés avec sa table rotative. Ses dimensions s’élevant à 26 pieds de long, 15 pieds de large et 10 pieds de haut, la machine peut accueillir un poids impressionnant de 84 000 livres.

La table fixe a pour sa part une capacité illimitée en termes de poids.

Ce centre d’usinage permet d’ailleurs de centraliser la production à l’interne, en plus de diminuer la sous-traitance pour des projets de grande envergure, engendrant par le fait même la création de nouveaux postes.

« Bien entendu, il est très important pour nous d’offrir des postes de qualité, auxquels sont jumelés des défis motivants ! Les nombreux projets qui voient le jour chez USNR sont d’ailleurs rendus possibles grâce à la motivation et à la rigueur de nos employés, qui mettent à profit leurs compétences dans le domaine de l’usinage jour après jour », mentionne Éric Brousseau, le vice-président de l'entreprise.