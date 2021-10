Saison touristique à Trois-Rivières : un bon achalandage, malgré la pandémie

Les intervenants touristiques trifluviens se disent globalement satisfaits de la saison estivale qui vient de se terminer, selon un sondage mené par Innovation et Développement économique Trois-Rivières auquel ont participé 80 d’entre eux.

87 % ont déclaré que leur achalandage a été bon ou excellent, et ce, malgré les enjeux liés à la COVID-19. 89 % des intervenants ont noté une augmentation par rapport à l’été 2020.

Pour 20 % des partenaires touristiques, l’achalandage a même été supérieur à 2019.

Les attraits et activités touristiques trifluviens ont connu un été particulièrement occupé, puisque 96 % ont qualifié leur achalandage de bon ou d’excellent, ce qui est le cas de 85 % des hôteliers, de 80 % des événements et de 76 % des entreprises de services, comme les restaurants, plus durement affectées par les mesures sanitaires.

30 % plus de visiteurs

De son côté, le Bureau d’information touristique a également accueilli davantage de visiteurs qu’en 2020, avec une augmentation de plus de 30 %.

Le coordonnateur du tourisme chez IDE Trois-Rivières, Daniel Rioux, se réjouit de ces données, confiant que l’amélioration espérée de la situation pandémique au cours des prochains mois n’entraînera que du positif pour le milieu touristique.

« Au cours de la dernière année, nous nous sommes serré les coudes et avons travaillé ensemble afin de consolider la notoriété de Trois-Rivières. Le dynamisme et la créativité de plusieurs intervenants majeurs comme le FestiVoix, le Grand Prix de Trois-Rivières, l’Amphithéâtre Cogeco et Culture Trois-Rivières, entre autres, ont contribué au rayonnement de notre ville, et le meilleur est à venir », considère-t-il.

M. Rioux se montre très optimiste pour l’année 2022 et rappelle qu’en plus du tourisme d’agrément, des marchés sont en pleine croissance sur le territoire, entre autres le tourisme d’affaires et le tourisme sportif.