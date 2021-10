Une troisième acquisition en deux ans pour l’entreprise trifluvienne Excelpro

L’entreprise trifluvienne Excelpro a annoncé aujourd’hui avoir procédé à l’acquisition d’Envitech Automation, pour un montant qui n'a pas été dévoilé.

Située à Montréal, cette compagnie œuvre dans la conception, la fabrication et la mise à l’essai de panneaux de contrôle électrique.

Cette acquisition permet à Excelpro d’accentuer sa position dans le domaine de l’automation, de l’électricité industrielle, mais aussi en fabrication de panneaux de contrôle.

« L’expertise d’Envitech et le savoir-faire de ses 50 employés apportent une belle complémentarité au Groupe Excelpro. Ajouter ce service de fabrication à même Montréal complète bien notre offre de service globale ainsi que nos équipes de Trois-Rivières et Québec. La clientèle actuelle d’Envitech profitera, quant à elle, de l’ensemble des services en automation et en électricité industrielle nécessaires pour réaliser ses projets », explique le président-directeur général d’Excelpro, Patrick Charette.

Actionnaires depuis 2001 et à la tête de l’entreprise depuis 2009, les propriétaires d’Envitech Automation, Jean-Claude Daoust et Diane David, souhaitaient prendre une retraite bien méritée, mais sans compromettre l’avenir de leur entreprise et de leurs employés.

« Excelpro est une entreprise complémentaire à Envitech. Notre clientèle pourra bénéficier davantage de services et la transaction permet de consolider et de préserver tous les emplois. Les deux entreprises partagent les mêmes valeurs de collaboration et de professionnalisme. Nous sommes fiers aujourd’hui, Diane et moi-même, de joindre la grande famille Excelpro, une entreprise jouissant d’une excellente réputation partout au Québec et au Canada », mentionne pour sa part le président-directeur général d’Envitech Automation, Jean-Claude Daoust.

Transition harmonieuse

Afin d’assurer une transition harmonieuse, M. Daoust demeurera actif au sein d’Envitech Automation, membre du Groupe Excelpro, pour plusieurs mois.

Tous les employés conservent également leur emploi à la suite de cette transaction, ce qui porte le nombre total d’employés du Groupe Excelpro à près de 325.

Excelpro a le vent dans les voiles. En 2020, l’entreprise a fait l’acquisition de l’entreprise Les Contrôles I.S.I. à Montréal et Kemptville, en Ontario. Dans la dernière année, AIA Automation, située dans la région de Québec, a également intégré le groupe.

« Nous sommes fiers, une fois de plus, d’ajouter une expertise enviable au sein du Groupe. C’est vraiment stimulant de voir naître une telle collaboration entre les employés et les gestionnaires, et de jumeler nos expertises respectives pour offrir une valeur multipliée dans les projets de notre clientèle », conclut M. Charette.