Phase 2 de la ruelle verte au centre-ville de Trois-Rivières

La ruelle verte qui a été aménagée l’été dernier dans le district entrepreneurial innovant Halo Trois-Rivières a été bonifiée avec une phase 2, qui occupe désormais toute la ruelle.

Située directement à côté de l’Espace 445, accélérateur d’entreprises d’Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières, la ruelle offre un espace vert aux locataires du bâtiment, mais également à tous les citoyens et travailleurs de passage.

L’aménagement est composé de jardins en bac, connectés en réseau et intégrés à plusieurs pergolas en bois, de manière à créer une longue voûte végétale. Du mobilier y est installé afin de permettre aux gens de s’y asseoir, d’y travailler ou même jouer aux échecs avec les tables intégrées au mobilier. Un espace a été réservée pour y installer des galeries d’art éphémères et ateliers artistiques, orchestrés par des artistes indépendants de la région qui se sont mobilisés autour du projet.

L’entreprise Organilab, spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits innovateurs dans le domaine de l’agriculture, l’horticulture et l’environnement, réalise la mise en place de cette ruelle, avec l’équipe d’Halo Trois-Rivières.

Embellir le quartier en combattant les îlots de chaleur

Le centre-ville de Trois-Rivières contient de nombreux îlots de chaleur où les températures peuvent devenir très chaudes durant l’été en raison de l’albédo des surfaces, l’absence de végétation et l’émission accrue de chaleur causée par l’activité industrielle, les transports et la climatisation. Le projet vient aménager et verdir une ruelle pour combattre ces îlots de chaleur, améliorer la qualité de l’air en plus d’embellir un coin inhabité présentement. Il répond d’ailleurs aux objectifs du Plan d’Agriculture Urbaine (PAU) de la Ville de Trois-Rivières.

Un district plus vert et plus animé

L’équipe d’Halo Trois-Rivières travaille plusieurs projets pour animer et verdir le milieu de vie du centre-ville. L’initiative de la ruelle est l’une d’entre elles. Les aménagements transitoires, dont l’Espace Badeaux, le Carré de la Fosse et les murales en sont d’autres exemples, que l’équipe travaille en partenariat avec différents acteurs de la ville.

De l’argent disponible pour d’autres projets

Le Programme d’agriculture urbaine d’IDE Trois-Rivières vise à octroyer une aide financière aux entreprises admissibles, aux locataires ou aux propriétaires occupants des espaces dans des bâtiments commerciaux, des lieux publics ou de bureaux.

Des sommes sont toujours disponibles pour des projets réalisés en 2021 ou dont la planification se complètera en 2021 pour une réalisation en 2022. Ce programme vise à démocratiser l’agriculture urbaine, embellir les milieux, maintenir la biodiversité et de combattre les îlots de chaleur.