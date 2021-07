La Distillerie du Quai présente un nouveau Curaçao bleu 

La Distillerie du Quai, située à Bécancour, lance son tout nouveau curaçao bleu, le Humble. Pensé et conçu en collaboration avec Barman Bruno, qui fait fureur actuellement sur le web, il s’agit du premier curaçao embouteillé au Québec.

« Nous sommes fiers aujourd’hui de présenter le Humble. Il s’agit d’une boisson aux agrumes parfaite pour l’été. Sur glace, en cocktail et même en shooter, le Humble saura sans aucun doute vous rafraîchir pendant la saison chaude », mentionne le directeur de la Distillerie du Quai, Jean-François Rheault.

Moins sucré que les curaçaos que l’on retrouve actuellement sur les tablettes, le Humble est un mélange de saveurs d’orange et de citron. « L’idée a d’abord germé dans la tête du barman Bruno, un ami à nous, qui nous a approchés afin de concrétiser cette idée d’élaborer le premier curaçao versatile et embouteillé au Québec, un produit élaboré humblement avec amour et passion! », ajoute M. Rheault.

Bruno O’Kane, connu sur le web sous le nom de Barman Bruno, présente cocktails, produits et recettes sur Facebook et sur son site internet depuis la pandémie. Rapidement, il a conquis des milliers d’internautes qui sont aujourd’hui fidèles au poste lors de la diffusion de chacune de ses vidéos. D’ailleurs, Barman Bruno propose plusieurs idées de cocktails faits à partir du Humble sur ses différentes plateformes.