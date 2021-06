Le Port de Trois-Rivières a accueilli jeudi passé la ministre déléguée aux Transports, madame Chantal Rouleau, le ministre responsable de la région de la Mauricie, monsieur Jean Boulet, ainsi que plusieurs partenaires du domaine maritime, pour l’annonce officielle de la nouvelle vision maritime du Québec : Avantage Saint Laurent.

« Nous sommes extrêmement honorés que cette annonce d’importance se soit tenue au Port de Trois-Rivières. Le Port, c’est une communauté qui inclut certes ses utilisateurs, mais aussi plusieurs partenaires à l’extérieur de ses frontières. Et c’est grâce à cette communauté forte que le Port de Trois-Rivières est souvent reconnu comme un modèle, notamment pour ses initiatives innovantes et durables, sa relation basée sur la transparence et la collaboration avec la Ville et ses citoyens, et pour son engagement dans le milieu régional » a exprimé en introduction à cette annonce monsieur Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières.

Après avoir complété avec succès Cap sur 2020, le Port de Trois-Rivières déploie actuellement Cap sur 2030. La vision maritime « Avantage Saint-Laurent » vient apporter un support supplémentaire important à la réalisation de ce plan de développement.

Que ce soit pour le projet majeur du Terminal 21, l’aménagement d’un corridor routier spécialisé pour le transport d’équipements hors normes, le réaménagement et l’optimisation des voies ferroviaires et routières, l’atteinte de la carboneutralité, l’intégration de l’intelligence artificielle ou le projet de port intelligent; le Port de Trois-Rivières est en phase avec le gouvernement du Québec qui mise sur le secteur maritime pour en faire un puissant vecteur de développement économique, social et environnemental.