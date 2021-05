Une première boutique spécialisée en équipements de protection incendie dans la région

L’entreprise Protection Incendie Péri-Tech vient de procéder à l’ouverture d’une boutique spécialisée en équipements de protection incendie dans le secteur de Shawinigan et la première dans la région.

« Nous bonifions notre offre de services pour notre clientèle résidentielle, commerciale, industrielle et institutionnelle. Les clients peuvent dorénavant se rendre à notre nouvelle boutique, située à même nos locaux de la rue des Bâtisseurs à Shawinigan, pour voir tous nos équipements de protection incendie disponibles, tels que les extincteurs portatifs, les systèmes de détection de monoxyde de carbone, les trousses de premiers soins ou encore de l’affichage destiné aux équipements de protection incendie », explique le propriétaire de l’endroit, Patrick Périgny.

Un catalogue en ligne est également disponible sur le site internet de l’entreprise. Les clients peuvent s’y rendre et magasiner leurs équipements directement de leur foyer. Ils peuvent ensuite se rendre à la boutique afin d’effectuer le ramassage de la commande.

« Il n’y avait aucune boutique du genre dans la région du Centre-de-la-Mauricie. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui touche la protection incendie. Nous offrons un service complet de vente et d’entretien d’extincteurs et de systèmes de gicleurs automatiques partout au Québec. Avec notre nouvelle boutique, nous sommes maintenant en mesure de répondre encore mieux aux attentes de notre clientèle », renchérit M. Périgny.

La culture de Péri-Tech est basée sur les valeurs familiales et la satisfaction de la clientèle est au cœur des priorités. Signe que le travail de l’entreprise est apprécié et reconnu, Protection Incendie PériTech a été finaliste deux années consécutive au Gala Distinction Desjardins de Shawinigan, soit en 2018 dans la catégorie Nouvelle entreprise et en 2019 dans la catégorie Service aux entreprises.

Patrick Périgny a également reçu une autre reconnaissance dans le milieu des affaires en mettant la main sur la bourse CGI remise dans le cadre de la Soirée des Anciens de Shawinigan.