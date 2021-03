Un retour aux sources pour Taiga Motors à Shawinigan

La Ville de Shawinigan se dit très fière d’accueillir l’implantation d’une usine de production à grande échelle de Taiga Motors.

C’est le président- directeur général de Taiga, Samuel Bruneau, qui a fait l’annonce de ce projet dernièrement.

L’usine aura une capacité de production annuelle de 80 000 unités d’ici 2025.

« C’est toujours un plaisir de recevoir des promoteurs et des entrepreneurs qui désirent s’installer à Shawinigan », reconnaît le maire Michel Angers. Mais je dois vous avouer que la présence de Samuel Bruneau et de son équipe me fait particulièrement plaisir à plusieurs niveaux. »

En effet, c’est en quelque sorte un retour à la maison pour une entreprise qui a pris naissance au Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins (CEADS).

Il y a six ans, un jeune trio fraîchement sorti de l’Université McGill est venu développer sa startup dans l’incubateur de l’avenue de la Station.

Écosystème entrepreneurial

Les trois associés, Samuel Bruneau, Paul Achard et Gabriel Bernatchez, ont choisi Shawinigan et son écosystème entrepreneurial pour développer leur projet.

« Lorsqu’ils ont quitté l’incubateur du CEADS à l’été 2017, nous avons évoqué avec Samuel, Paul et Gabriel un éventuel retour à Shawinigan pour l’implantation d’une usine Taiga », rappelle Luc Arvisais, directeur du Service de développement économique.

« Nous avons suivi leur développement à distance et sommes demeurés en contact tout ce temps. » Aujourd’hui, ils reviennent à Shawinigan pour implanter leur usine de production.

« Merci de ce retour aux sources. Merci de ce retour pour les citoyens et les citoyennes de Shawinigan, ajoute le maire Michel Angers. Et ça me fait doublement plaisir parce que ce projet s’inscrit parfaitement dans une des quatre cibles de notre diversification économique : l’efficacité énergétique et les technologies vertes. »

En effet, Taiga Motors se spécialise dans la production des véhicules électriques pour les sports motorisés.

Les premiers modèles commercialisés comprennent une gamme de motoneiges et de motomarines électriques.

C’est donc un créneau qui va s’ajouter à celui de la production des bornes de recharge pour les véhicules électriques produits par deux entreprises à Shawinigan.