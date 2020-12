Les fournisseurs de la région invités à profiter du projet d’un nouveau terminal à Trois-Rivières

Le président-directeur général du Port de Trois-Rivières, Gaétan Boivin, a présenté récemment devant plus d’une quarantaine d’entreprises manufacturières de la région le plan de développement Cap sur 2030 et plus particulièrement, le projet du nouveau Terminal 21 évalué à près de 130 millions de dollars.

Pour lui, il ne fait aucun doute : il s’agit d’une opportunité pour les industriels et les fournisseurs de la région qui profiteront des retombées de ce projet majeur.

« Nous sommes actuellement dans un contexte où il faut créer les conditions de la reprise économique. Le Terminal 21 sera un moteur important de croissance pour notre région avec des retombées économiques de 99 millions de dollars et la création de 630 emplois pour la phase de construction », a expliqué M. Boivin.

L’innovation et la conformité environnementale seront selon lui au cœur du développement du Terminal 21.

« Nous voulons concevoir aujourd’hui le terminal de demain et souhaitons mettre à profit le savoir et l’expertise des entreprises innovantes de chez nous pour nous accompagner dans ce processus fondamental », a-t-il ajouté.

Les participants à cette conférence virtuelle ont pu en apprendre davantage concernant le processus de réalisation du projet, ses principales composantes et la politique du Port de Trois-Rivières favorisant l’achat local.

Chaque entreprise de la région a par la suite pu échanger et poser des questions, notamment, sur les critères de sélection des fournisseurs.

Accroître la capacité

Projet phare du plan de développement Cap sur 2030, ce nouveau terminal permettra d’accroître de près de 50% la capacité du Port qui fonctionne actuellement à plein régime, alors que de plus en plus d’entreprises souhaitent faire appel à ses services pour rejoindre les marchés internationaux.

« Provoquer des occasions d’affaires est la base de notre organisation. Depuis trois ans, ces dîners donneurs d’ordres favorisent le développement de marchés et mettent en lumière l’expertise que la Mauricie détient en matière de services industriels et fabrication de machines », ajoute Alexandre Ollive, directeur général de GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud.

« Le maillage et la collaboration sont essentiels au développement des entreprises de notre secteur et en lien avec nos axes stratégiques. Comme regroupement, présenter des donneurs d’ordres qui nous informent sur leurs besoins pour leur projet d’envergure permet aux entreprises de découvrir des opportunités, tant au niveau du développement de marché que de l’innovation », termine Nancy Allaire, directrice du Créneau Machines.