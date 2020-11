La bannière Centre du Travail débarque à Shawinigan

La bannière Centre du Travail, un concept de magasins dédiés aux vêtements et aux chaussures et bottes de travail, vient de débarquer à Shawinigan.

Dany Milette, également propriétaire du magasin Go Sport Shawinigan et de Chaussures Pop, vient d’ajouter une division de chaussures et vêtements de sécurité, soit la bannière Centre du Travail, à même son magasin Go Sport de la 41e rue.

« Il y a toujours eu une demande pour ce type de commerces à Shawinigan. La division Centre du Travail comprend des chaussures et bottes de sécurité de même que des vêtements pour différents corps de métier, comme les pompiers ou les travailleurs de la construction. Nous sommes maintenant en mesure d’offrir une vaste sélection de vêtements pour répondre aux besoins des travailleurs ici même à Shawinigan », se réjouit M. Milette, propriétaire de la franchise Go Sport, Chaussures Pop et maintenant du Centre du Travail de Shawinigan.

La période de pandémie actuelle n’a pas ralenti le secteur de la construction au Québec. Au contraire, il s’agit d’un secteur d’activité en pleine expansion.

L’occasion était donc excellente pour l’homme d’affaires d’ouvrir un Centre du Travail à même son magasin Go Sport.

Un investissement de 500 000 $ a été nécessaire afin que le projet voie le jour.

Poursuite de l'expansion

« Nous connaissons déjà la région de Shawinigan de par nos magasins Go Sport et Chaussures Pop. Nous sommes très heureux d’avoir maintenant un Centre du Travail dans votre ville et de poursuivre notre expansion chez vous », souligne de son côté André Côté, de l’entreprise Côté-Réco, qui gère les franchises Go Sport, Chaussures Pop, Chlorophylle, Écotone ainsi que Centre du Travail.

Le Centre du Travail de Shawinigan offre aux clients une vaste gamme de vêtements de travail répondant aux plus hautes normes et exigences des milieux de travail.

Des bottes et chaussures de sécurité sont également disponibles.

Le magasin offre les plus grandes marques, mais également des collections exclusives et même une importante sélection pour femmes.

« Le magasin Centre du Travail n’est pas seulement réservé aux travailleurs de la construction ou aux entreprises. Monsieur et madame Tout-le-monde peuvent venir nous voir et profiter de notre service attentionné tout en bénéficiant de nos prix compétitifs », conclut Dany Milette.