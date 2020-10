Stationnement: une nouvelle tarification au centre-ville de Trois-Rivières

Un nouveau mode de tarification dynamique entre en vigueur au centre-ville de Trois-Rivières ce lundi 19 octobre, sonnant ainsi la fin de l’amnistie des frais de stationnement entérinée le 1er septembre dernier.

Réfléchie en partenariat avec des représentants de Trois-Rivières Centre et Innovation et Développement économique Trois-Rivières, la nouvelle tarification a été mise en place dans le but de favoriser la rotation des véhicules dans les places au cœur du centre-ville et encourager le stationnement longue durée dans les espaces en périphérie ainsi que dans les parcs de stationnement.

L’entrée en vigueur de ces modalités est également faite pour faciliter les efforts déployés par les commerçants alors que Trois-Rivières est en zone rouge.

Une manière de rendre accessible des places à proximité des commerces, des entreprises de service et des restaurants,en s'inscrivant dans la réalité économique des commerçants, selon la Ville.

Périodes et zones tarifées

Dès ce 19 octobre, la tarification du stationnement sur rue sera en vigueur du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h et demeure gratuite les soirs et les fins de semaine. Trois zones de tarification sont mises en place :

Horodateurs : situées dans les rues au cœur du centre-ville, ces places sont faites pour les visites de moins de trois heures;

Parcomètres : situées dans les rues en périphérie, ces places économiques sont créées pour les visites prolongées;

Parcs de stationnement : les cinq parcs de stationnement municipaux (Badeaux, autogare de l’hôtel de ville, parc portuaire, Niverville, des Forges) uniformisent leur tarification et sont les meilleurs choix pour des visites de longues durées.

Le temps acheté dans la zones des horodateurs est maintenant lié au numéro de plaque d’immatriculation plutôt qu’à un numéro de place. Ainsi, s’il reste du temps associé à un véhicule, il sera possible de le déplacer à l’intérieur de la même zone sans avoir à repayer.