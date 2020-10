Saint-Lau, terrasse collective, un projet pour la vitalité économique du centre-ville

Trois-Rivières Centre a présenté les chiffres de la première édition de la terrasse collective Saint-Lau qui a accueilli près de 2000 personnes, cet été, entre le 24 juillet et le 12 septembre.

Sur une période de 9 semaines consécutives, 22 jours d’ouvertures, la terrasse a attiré des gens en provenance de différentes régions, majoritairement du Québec.

Retombées économiques directes

Les retombées économiques directes, de 956 commandes, occasionnées par la terrasse collective sont de l’ordre de près de 90 000 $.

Gena Déziel, directrice générale de Trois-Rivières Centre, se dit comblée des résultats obtenus par la concrétisation du projet : « Une idée qui a pris forme rapidement, auquel les restaurateurs et parties prenantes se sont unies pour rendre possible une initiative unique en son genre au Québec et qui nous aura démarqué ».

De plus, grâce à cette initiative, une douzaine emplois ont été créés et certains d’entre-deux sont désormais employés de restaurateurs du centre-ville de Trois-Rivières.

Retombées économiques indirectes

Des retombées indirectes sont aussi rapportées par les partenaires. Par exemple, Pierre Plante, propriétaire du Manoir du Spaghetti, raconte: « j’ai constaté que plusieurs nouveaux clients qui ont procédé à un premier achat à la terrasse collective Saint-Lau ont commandé à nouveau par la suite, d’autres adresses. Alors, non seulement la terrasse est devenue une extension de mon restaurant, mais en plus, elle m’a apporté de nouveaux clients devenus réguliers ».

D’autres commerces ont mentionné l’impact de l’initiative. C’est le cas de Rachel Hébert, copropriétaire des Folies de Rachel qui souligne que « plusieurs clients passaient en boutique et me nommaient vouloir revenir après leur souper à la terrasse. C’est à partir de là que j’ai décidé d’embarquer dans l’initiative et proposer des mini [cupcakes] aux clients du Saint-Lau ».

Les restaurants participants sont: Les ailes piquantes – Angéline – Le Brasier 1908 – Les Contrebandiers – La Gamba – Le Lupin – La Maison de Débauche — Madame Woo – Le Manoir du Spaghetti – Mezcal – Poivre noir – Le Pot, papilles et cocktails – Le temps d’une pinte – Sushizo

Les partenaires sont : Banque Nationale – Ville de Trois-Rivières – Innovation et développement économique Trois-Rivières – Tourisme Trois-Rivières – La Corporation des événements de Trois-Rivières – Poivre noir – Idea Simplifico – EcoByke.