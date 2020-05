La Ferme horticole Gagnon concentre ses activités en période exceptionnelle

À Trois-Rivières, en prévision de la belle saison, les Jardins Dugré ont décidé de déménager les activités de leur kiosque de vente vers le comptoir de la Ferme horticole Gagnon.

Cette décision a été prise afin d’assurer la sécurité des employés et des clients en concentrant les efforts de gestion à un seul endroit. La clientèle sera donc invitée, dès la fin mai, à se rendre au 8600, Chemin Sainte-Marguerite, à Trois-Rivières, afin de se procurer des fruits et des légumes frais de même que des produits maison.

Un travail sur l'équipement

« Nous unissons nos forces afin d’offrir un environnement de travail sécuritaire à nos employés qui seront, pour la plupart, réaffectés aux installations du kiosque de la Ferme horticole Gagnon, souligne David Lemire, propriétaire de la structure. Nous travaillons également à adapter nos équipements pour faciliter l’accueil, l’expérience et la sécurité des clients tout en respectant les mesures sanitaires prescrites par le gouvernement. Ainsi, en amenant une bonne partie de notre production au comptoir de vente de la Ferme horticole Gagnon, nous nous assurons de maximiser l’expérience tout en maintenant la qualité de notre service »

À noter que la production de fruits et légumes sur le site des Jardins Dugré a débuté et se poursuivra tout au cours de l’été pour offrir des produits qui seront vendus au kiosque principal ainsi que dans tous les points de vente des Jardins fruités en Mauricie.

« Nos clients seront heureux d’apprendre que le maïs sucré, les fraises et tous les produits, qui font la réputation des Jardins Dugré et de la Ferme horticole Gagnon, continueront d’être offerts au kiosque Gagnon et dans la vingtaine de kiosques verts des Jardins Fruités répartis sur le territoire trifluvien », rassure David Vaudrin, propriétaire des Jardins Fruités.

« En ces temps particuliers, nous avons à cœur la santé et la sécurité de notre clientèle et de nos employés. Les modifications apportées à nos kiosques permettront aux clients de se procurer nos produits en toute quiétude », concluent de concert messieurs Lemire et Vaudrin.

Ouverture des points de vente

Les propriétaires accueilleront la clientèle à ses kiosques pour la prochaine saison : à la fin du mois de mai pour celui de la Ferme horticole Gagnon et vers la mi-juin pour les 20 kiosques des Jardins fruités qui sont situés sur les terrains de stations-service de la région.

Pour le moment, aucune directive n’a été émise par le gouvernement provincial concernant l’autocueillette. Les clients sont invités à surveiller les pages Facebook de la Ferme horticole Gagnon et des Jardins Dugré pour toutes les mises à jour en lien avec les activités de la saison estivale à venir.