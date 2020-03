Shawinigan prévoit d'ajuster les mesures financières pour les petites entreprises

Pour être admissibles, les petites entreprises doivent répondre aux critères habituels du FLI et du RTA. Il s’agit des entreprises des secteurs manufacturier, de la transformation et du secteur tertiaire moteur (services à valeur ajoutée). Ces prêts pourraient être bonifiés, après analyse, par une subvention provenant d’un fonds d’urgence de 400 000 $ du FDT.« Je tiens à réitérer l’invitation : les petites entreprises qui sont en difficulté et qui ne sont pas éligibles à recevoir un prêt sont invitées à communiquer avec nous. Nos équipes pourront les aider à comprendre les mesures gouvernementales mises en place et déterminer quel programme s’adresse à elles », rappelle Luc Arvisais, directeur du Service de développement économique de la Ville.La Ville a également mis en place d’autres mesures pour soulager les entreprises. Notamment, un moratoire de trois mois a été décrété sur le capital et les intérêts des prêts actuellement en vigueur en provenance du FLI et du RTA. Ainsi, l’échéancier de remboursement prévu au 1avril est reporté au 1juillet 2020.De plus, les entreprises incubées et en accompagnement accéléré au Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins et au Digihub Shawinigan pourront utiliser le "Programme coup de pouce" pour bénéficier d’un allègement sur le loyer des mois d’avril et mai. Le service Internet sera également gratuit au cours de la même période.Pour avoir plus d’information sur les mesures mises en place, vous pouvez écrire à l’adresse courriel [email protected] Un formulaire vous sera envoyé et un conseiller prendra contact avec vous dans les 24 heures suivantes. Vous pouvez également joindre le Service de développement économique au 819 536-7200 durant les heures d’ouverture.