Centre agroalimentaire régional: le projet Agroa Desjardins enclenché

La MRC de Maskinongé annonçait hier le début des travaux de construction d’Agroa Desjardins, la centrale agroalimentaire régionale qui sera située à Louiseville et dont l’ouverture est prévue à l’automne 2020. Le projet de près de 2 M$ permettra d’offrir une usine de transformation aux petites et moyennes entreprises agroalimentaires de la région. D’une superficie de 17 000 pieds carrés, elle est mise en place pour favoriser ainsi le développement et la commercialisation de leurs produits.

Au terme d’un processus d’appel d’offres public, la firme qui a été retenue pour les travaux de construction est Les Entreprises Philippe Denis. Agroa Desjardins sera situé au 1233, boulevard Saint-Laurent à Louiseville.

Agroa Desjardins comportera une cuisine industrielle collaborative respectant les normes gouvernementales et permettant ainsi la vente des produits qui y seront préparés. La centrale disposera également d’un espace d’entreposage réfrigéré, d’une aire de production et d’espaces en location et de coworking pour des entreprises en démarrage ou en expansion.

La vitrine gourmande, ouverte au public, mettra de l’avant des produits locaux préparés sur place ou ailleurs dans la région. Les entrepreneurs et producteurs pourront collaborer pour créer de nouveaux produits, et également recevoir de l’accompagnement pour faire croître leur entreprise. « Avec Agroa Desjardins, nous venons faciliter le démarrage et la consolidation de nos petites et moyennes entreprises agroalimentaires en offrant des services spécialisés et des équipements de transformation à faible coût, explique Robert Lalonde, préfet de la MRC de Maskinongé. Nous aiderons à développer de nouveaux produits, à dynamiser le développement agroalimentaire et agricole de notre belle région et faire connaître nos aliments locaux aux touristes. »

Soutien du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et de la Caisse Desjardins

Le Mouvement Desjardins a offert un important soutien financier d’un montant de 750 000 $ en provenance de son Fonds de 100 M$. Créé en 2016, ce Fonds permet au Mouvement Desjardins de soutenir des projets porteurs pour ses membres et leurs communautés, des projets structurants, tournés vers l'avenir, qui insufflent un nouveau dynamisme économique et social.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a également octroyé un montant de 47 000$ provenant du programme Priorités bioalimentaires, visant à accroître le développement et la mise en valeur du secteur bioalimentaire afin de contribuer à l’occupation et à la vitalité des territoires. Le projet a bénéficié d’une contribution de 300 000 $ provenant du Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Valorisation des produits locaux

« Avec le lancement des travaux, une nouvelle étape est franchie, Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie. La centrale agroalimentaire régionale aidera à mettre en valeur le savoir-faire de nos entrepreneurs et leurs délicieux produits. Je suis convaincu que les retombées socioéconomiques positives rayonneront sur l’ensemble de la Mauricie. »

« Voilà un projet de chez nous qui me tenait vraiment à cœur et dont je suis très fier et heureux de voir enfin la réalisation, a enchaîné Simon Allaire, député de Maskinongé. Il permettra de mettre en valeur nos produits locaux et de favoriser le codéveloppement de nos producteurs agricoles. Je salue le travail de tous les acteurs qui auront permis à la centrale agroalimentaire de voir le jour. »

Depuis 2014, la MRC de Maskinongé a investi près de 160 000 $ dans la réalisation des actions prévues à son Plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA). La mise en valeur des produits locaux, la mise en place de cellules de codéveloppement pour producteurs agricoles ainsi que le développement de nouvelles filières agricoles sont au nombre des projets qui ont été soutenus. Par ailleurs, en 2019, près de 43 % de l’aide financière au démarrage d’entreprise accordée par la MRC a été consentie dans les domaines agricole et agroalimentaire.