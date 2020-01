"Pas si bête" ouvre un centre multi-services pour animaux au centre-ville

Pas si bête a procédé récemment à l’ouverture officielle de ses locaux situés au 1645 rue Royale à Trois-Rivières. Juie Bécotte et Coralie Beaudoin sont à la tête de ce nouveau concept, un lieu de détente et de santé pour les chiens, les chats et leurs humains, le tout dans une optique écoresponsable.

« Pas si bête ce n’est pas simplement un centre multi-services pour animaux, c’est surtout un lieu de rassemblement pour les toutous et leurs humains » lance Julie Bécotte, copropriétaire et fondatrice de Pas si bête.

Formée en santé et en bio-écologie, la passion de la jeune femme pour le bonheur les animaux l’amène à se spécialiser en comportement animal, notamment avec le Regroupement québécois des intervenants en comportement canin et aussi avec Montrer patte verte.

En 2018, sa rencontre avec Coralie Beaudoin, spécialisée en produits et toilettage animalier lui donne l’élan pour concrétiser son rêve. « Toiletteuse depuis quelques années, ma rencontre avec Julie m’a permis de découvrir le monde du comportement canin. Pouvoir lire et comprendre un animal c’est fascinant. J’ai alors décidée d’orienter mon travail vers un toilettage comportemental, sans occasionner de stress pour l’animal. C’est presqu’unique au Québec », précise Coralie Beaudoin.

Des cours de comportements au café canin

Pas si bête est le fruit d’un travail énorme qui offre une foule de services sous une même niche, à commencer par le fait que c'est l'un des plus grands parcs à chiens intérieur au Québec. Sécuritaire et à l’abri des intempéries, Pas si bête offre à vos toutous une aire de jeux pour se dégourdir et se faire des amis. Une évaluation est requise afin d’en connaître plus sur les chiens et de s’assurer qu’il s’adapte bien en groupe.

De plus, un café est accessible aux chiens et leurs humains. Écoresponsable, le café canin est la meilleure destination pour déguster un café équitable de qualité supérieure torréfié sur place, accompagné d’une délicieuse pâtisserie belge ou de boules d’énergie. Des repas végétariens prêts à manger sont aussi disponibles.

Des cours et des consultations en comportement canin sont également dispensés sous formes de consultations individuelles pour corriger un comportement, en plus d’offrir différents cours de dressage. Pas si bête explique miser sur une approche sans discipline. Le service de consultation à domicile est également offert.

Un salon de toilettage sans stress, de la nourriture et des produits écoresponsables et un "Chat-lon" félin complètent le programme de Pas si bête.