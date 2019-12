Le Groupe Gesfor Poirier, Pinchin déménage sa succursale trifluvienne

Firme de génie-conseil spécialisée en environnement, en sciences du bâtiment et en santé ainsi qu’en sécurité et hygiène du travail incluant la gestion de l’amiante, Le Groupe Gesfor Poirier, Pinchin inc. (Le Groupe Gesfor) fait figure de chef de file dans ces secteurs au Québec depuis plus de 30 ans. La succursale régionale a connu une belle progression au cours de la dernière année tant et si bien qu’elle doit relocaliser ses activités. Ces dernières seront désormais situées au 2575, rue de l’Industrie, local 201, à Trois-Rivières.

Dédié aux marchés institutionnel, commercial et industriel de la Mauricie et du Centre-du-Québec, le bureau trifluvien du Groupe Gesfor possède entre autres une expertise dans le domaine de la gestion et la supervision de travaux de décontamination des matières dangereuses (amiante, plomb, béryllium, etc.), la qualité de l’air dans les édifices, la contamination par les moisissures, la science du bâtiment et les études environnementales.

Liens avec les entreprises locales

Alexandre Massé, directeur du bureau de la Mauricie et du Centre-du-Québec pour Le Groupe Gesfor a su développer une expertise pointue en matière de gestion des travaux d’après-sinistre. En raison de son statut d’administrateur au sein de l’Association des Experts en Sinistres Mauricie Bois-Francs (AESMBF), M. Massé a rapidement développé des liens d’affaires solides avec les entreprises locales spécialisées en après-sinistre. Ces partenariats se sont solidifiés au cours des années notamment en raison des inondations printanières.

Par ailleurs, l’expertise du bureau régional du Groupe Gesfor est en plus reconnue auprès des grands gestionnaires immobiliers institutionnels de la région. Cette notoriété grandissante se répercute également au quotidien puisque son directeur, M. Massé, est de plus en plus sollicité pour donner des formations et des déjeuners-causeries en Mauricie.

Six employés permanents

Au total, la succursale trifluvienne du Groupe Gesfor comptera sur la présence de six employés

professionnels permanents dans ses locaux. « Actuellement, nous recherchons un coordonnateur pour se joindre à notre équipe. Les personnes intéressées peuvent acheminer leur curriculum vitae via la section carrières de notre site web », conclut M. Massé.

À noter que les 140 employés de l’entreprise présents dans les sept bureaux québécois du Groupe Gesfor travaillent tous en collaboration dans l’ensemble des régions selon les besoins des clients.

Par ce déménagement et la présence de personnel qualifié, le bureau de Trois-Rivières prévoit accroître son implication auprès des industries de la région en offrant son expertise pointue en santé, sécurité et environnement.