Lancement du service "AppréciAction" pour Coup de pouce PME, le bonheur au travail

À l’aube de ses deux ans d’existence, l’entreprise nicolétaine Coup de pouce PME lance son second service, "AppréciAction", un programme unique conçu pour soutenir concrètement les entreprises du Centre-du-Québec et de la Mauricie dans le contexte de pénurie de main d’œuvre.

En prenant en charge la planification et la gestion des pratiques liées à l’appréciation et la reconnaissance en milieu de travail, les entrepreneures Hannah Korb et Marie-Ève Dupont-Plamondon souhaitent alléger la charge de travail et permettre aux entreprises d’augmenter leur performance et leur rentabilité.

Le bonheur au travail comme facteur déterminant de la productivité

La reconnaissance est l’un des facteurs qui a le plus d’influence sur le bonheur au travail. Toutefois, c’est également celui qui est le moins bien évalué selon l’Indice de Bonheur Léger au Travail. Il est pourtant démontré que la reconnaissance favorise la rétention de la main-d’œuvre, l’attraction de nouveaux talents ainsi que la mobilisation des employés, qui sont tous des paramètres directement liés à la rentabilité d’une entreprise.

"Plus les employés vivent du bonheur au travail, plus ils sont engagés et performants". Voilà ce que vise le service AppréciAction. Les entreprises bénéficieront d’un nombre impressionnant de services : test afin de définir le langage d’appréciation de chacun des membres de l’équipe, sondage d’évaluation du bonheur au travail, questionnaire sur les préférences et intérêts, plan d’action, atelier formatif, organisation d’activités, etc.

Les achats nécessaires à la reconnaissance pris en charge

En privilégiant l’achat local, Coup de pouce PME prend également en charge les achats nécessaires à la reconnaissance. « Dans le contexte actuel de pénurie et/ou de volatilité de la main d’œuvre, les services offerts par Coup de pouce PME, dont ce très innovant AppréciAction, arrivent assurément à point nommé et ce, pour toute entreprise et/ou organisme, en quête constante de pratiques modernes de gestion du capital humain. À mon avis, pour ceux et celles qui oseront y faire appel, AppréciAction a toutes les chances de constituer un investissement à grande valeur ajoutée », explique Philip Powers, conseiller en accompagnement au Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour.

L’entreprise a commencé ses activités en avril 2018 en offrant le service Coup de pouce, un service innovant et pratique de soutien aux entreprises. En effet, l’équipe de Coup de pouce PME prête main-forte aux entreprises ayant des besoins ponctuels et temporaires ne nécessitant pas d’expertise.

Comme le dit leur slogan : « Si cela s’apprend, on peut le faire! », qu’il s’agisse de tâches administratives, de communication et même de production. Fières des accomplissements réalisés à ce jour, les deux femmes d’affaires Marie-Ève Dupont-Plamondon et Hannah Korb sont plus qu’enthousiastes d’annoncer la rétention de leur candidature pour Mission : France 2020!

Ce projet leur offre l’opportunité unique de rencontrer plusieurs organisations incontournables de l'écosystème entrepreneurial à Paris et en France pour propulser leur entreprise.