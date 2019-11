Une entente pour développer l'application MyBus à Shawinigan

La Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) et l’entreprise Monkey Factory ont profité de la 2e édition du Sommet international pour l’innovation en villes médianes, le SIIViM Shawinigan 2019, pour annoncer la signature d’une entente pour le déploiement de l’application MyBus.

Monkey Factory est une société de services ayant développé l’application MyBus qui facilite l’usage des transports en proposant des informations sur le réseau de transport et en permettant d’acheter, de stocker et de valider des titres de transport dématérialisés. Elle propose également une solution d’émission et outil de validation des titres de transports papier classiques, appelée ici billettique light MyBus.

Validation des titres de transports par une appli mobile et suivi en temps réel

C’est dans ce contexte que la RTCS et Monkey Factory se sont rapprochées pour mettre en place l’application et la billettique light MyBus sur le réseau de transport en commun de la ville de Shawinigan. Les usagers pourront acheter des droits de passage parmi les titres de transport qui seront disponibles sur l’application MyBus, peu importe où ils se trouvent.

De plus, Monkey Factory fournira la solution de billettique light MyBus, qui permettra l’émission de titres de transport papier classiques ainsi que leur validation. Elle mettra également à disposition de la RTCS un outil de validation de ces titres, correspondant à une application mobile appelée « Application Driver ».

Cette application mobile va permettre à la RTCS de valider les titres de transport papier, ainsi que de générer un suivi en temps réel du déplacement des véhicules sur le réseau de transport en commun dans la ville de Shawinigan. Il sera possible, lors du lancement de l’application MyBus sur le réseau de transport en commun de la ville de Shawinigan, d’offrir les titres suivants sous forme dématérialisée :