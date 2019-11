Le top 3 des logiciels de vente les plus performants

Ne pas monter dans le train du digital aujourd’hui revient à renoncer au développement de son chiffre d’affaires et à céder sa place à la concurrence. Mais devant l’offre foisonnante des logiciels sur le marché, il n’est pas toujours facile de faire un choix éclairé. Quel outil choisir en fonction de ses besoins ?

1)Un logiciel de gestion de contenus CMS

Un CMS est utile pour la création d’un site internet ou d’un blogue ainsi que pour un site de vente en ligne où il est même indispensable. Un CMS sert à optimiser son référencement dans les moteurs de recherche, à actualiser et optimiser ses contenus. Son choix dépend de plusieurs paramètres :

Le nombre de plug-ins souhaités,

Le nombre d’extensions,

La taille de la communauté,

Les besoins propres de l’entreprise,

Le budget dévolu,

La facilité à intégrer des contenus sur le site.

Force est de constater qu’en 2019 encore, Wordpress reste la meilleure interface pour sa convivialité, son design et son offre complète. Elle propose en effet tous les outils dont rêvent les responsables de marketing en termes de prospection et notamment pour le référencement naturel et SEO afin de figurer en bonne place dans les moteurs de recherches.

2)Un logiciel commercial CRM

Ceux qui choisissent d’exploiter un crm partent du principe qu’un client fidèle coûte moins cher que l’acquisition d’un nouveau client et ils ont raison ! L’intégration d’un crm dans un processus de vente permet d’automatiser et de personnaliser toutes vos actions commerciales. Le crm centralise et traite toutes les données à traiter, a fortiori si elles sont très volumineuses.

Il faut toutefois faire le choix d'un système CRM complet. Le meilleur à l’heure actuelle est Salesforce, un outil précieux de gestion de la relation client. Vous pourrez proposer des offres et des services personnalisés grâce à ses nombreuses options et extensions.

Il offre en outre une visibilité sur les ventes en temps réel, il permet aussi de gérer et d’anticiper les besoins de vos clients. Vos dépenses en termes de force de vente seront optimisées.

3)Un logiciel de boutique en ligne

Un logiciel de boutique en ligne propose des outils essentiels à la gestion d’un e-commerce :

Une base de données commerciale contenant des informations sur vos produits,

Une base de données administrative,

Un système de présentation,

Des interfaces de paiement, de gestion et d’analyse web.

Pour choisir le vôtre, il vous faudra analyser vos besoins, par exemple vos pics de trafic, vos activités temporaires, etc.

Parmi les logiciels open source les plus utilisés par les commerces en ligne se trouvent le logiciel Magento et le plug-in Wordpress dont l’avantage est qu’ils sont gratuits ! Mais il est aussi possible d’opter pour un logiciel de boutique en ligne propriétaire sur abonnement comme Mywebsite ecommerce. Vous disposerez alors d’une solution complète : plateforme, hébergement, certificat SSL et boîtes mail.