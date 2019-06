4 astuces pour renflouer rapidement votre trésorerie

Vous voulez augmenter vos revenus ? Vous aimeriez renflouer rapidement votre trésorerie ? Appliquez donc ces 4 astuces :

1.Promenez des chiens

Pour vous faire de l’argent rapidement, une première option est de vendre vos services. Si vous avez du temps et que vous aimez les chiens, occupez-vous des chiens dans votre ville. De nombreux propriétaires recherchent des « dog sitters » pour garder leur chien pendant leur journée de travail. D’autres ont simplement besoin d’une personne pour promener leur compagnon quelques fois dans la journée.

Avec ce genre de missions, vous allez non seulement gagner de l’argent rapidement, mais en plus vous aurez une activité physique et serez en compagnie de chiens. Un triple avantage pour vous !

2.Vendez de petits services en ligne

Ensuite, vous pouvez également vous faire de l’argent assez facilement et rapidement en ligne. Il existe des plateformes spécialisées, qui regroupent l’offre et la demande. Par exemple, sur un site comme Fiverr, vous êtes payé quelques dollars pour traduire un texte court, enregistrer un message audio ou encore poster une carte depuis votre ville. On trouve aussi d’autres plateformes plus complexes ou spécialisées dans un domaine, qui mettent en relation des clients et des prestataires.

Ces sites sont pratiques et efficaces. Et surtout, ils vous permettent de renflouer rapidement votre trésorerie.

3.Louez votre logement

Une troisième idée est de louer votre logement lorsque vous n’y êtes pas. C’est ce que vous permet de faire le site Airbnb. Si vous passez quelques jours chez des amis, dans votre famille ou en vacances, ne laissez pas votre domicile inoccupé. Profitez de votre absence pour le louer à des visiteurs de passage dans votre ville.

Idem si vous avez une chambre inoccupée : de nombreux voyageurs sont ravis de dormir chez l’habitant pour quelques nuits. De plus, des étudiants ayant peu de moyens seraient également intéressés par une chambre à loyer réduit. Et cela représenterait une belle entrée d’argent pour vous !

4.Empruntez de l’argent

Enfin, si vous avez vraiment besoin d’une importante somme d’argent dans un délai restreint, le mieux reste d’emprunter. Pour faire face à un besoin d'argent urgent, demandez d’abord à votre entourage (amis, famille) de vous accorder un prêt sans intérêt – ou à tarif très préférentiel. Sinon, optez pour un emprunt auprès d’un organisme officiel.

Conclusion

Avec ces solutions, vous allez renflouer rapidement votre trésorerie.