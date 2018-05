Les producteurs de grains ne craignent pas la politique bioalimentaire

À l’occasion de l’annonce régionale de la politique bioalimentaire du gouvernement du Québec, les Producteurs de grains du Québec (PGQ) de la Mauricie tiennent à rappeler que celle-ci aura peu d’impact pour la production de grains dans la région.

« Les principes retenus dans la politique vont dans la bonne direction. Toutefois, ses objectifs sont

beaucoup plus ambitieux que le cadre financier très limité annoncé lors du dernier budget. Le

gouvernement va devoir prendre des engagements financiers beaucoup plus sérieux s’il souhaite

motiver les producteurs à investir et ainsi avoir un impact important dans la région », déclare Claude Chartier, président des Producteurs de grains de la Mauricie

À titre d’exemple, alors que l’impact négatif sur la productivité résultant de la nouvelle réglementation des pesticides est évalué à plus de 20 millions de dollars par année, le dernier budget ne fait mention que d’un soutien de 2,5 millions de dollars par année pour la santé des sols.

Également, alors que le dernier budget prévoit une somme de 100 millions sur cinq ans pour le Plan de soutien aux investissements en matière de bien-être animal et d'efficacité énergétique, le secteur de la production végétale n’en recevra que 13 %.

« Tout en étant conscients de l’impact de certaines annonces pour d’autres productions, force est de constater que la politique bioalimentaire aura peu d’impact pour la 2e production en importance au Québec », conclut M. Chartier Producteurs de grains du Québec

À propos des Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec représentent quelque 11 000 productrices et producteurs, dont 480 dans la région de la Mauricie. La production et la transformation de grains représentent ensemble plus de 20 000 emplois dans l’ensemble du Québec.

