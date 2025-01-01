Nous joindre
Sainte-Émélie-de-l’Énergie

Un nouveau piano public situé au Jardin d’Émélie

durée 11h00
12 août 2025
Par Salle des nouvelles

Une petite foule s’est réunie le dimanche matin 3 août afin d’inaugurer le tout nouveau piano public situé au Jardin d’Émélie, coin de la rue Principale et rue Desrosiers à Sainte-Émélie-de-l’Énergie. 

La conseillère municipale Line Racicot Lapointe, présente pour l’occasion, a réitéré son enthousiasme face à l’intégration du piano en plein cœur de la Municipalité.

« Une pièce de mobilier urbain de plus dans ce petit parc qui vibre au rythme de notre communauté. C‘est peu dire. Le conseil et moi-même espérons qu’il sera porteur de belles rencontres qu’elles soient entre citoyens et citoyennes ou entre un individu et la musique. Avec les beaux sourires des gens réunis ce matin, l’avenir est prometteur. »

Pour cette première, un récital de Mme Lyne Trudeau, professeure de piano bien connue de la Municipalité, accompagnée par quelques-uns de ses élèves a été organisé. Mme Lyne parle ainsi de cette belle initiative : « Saint-Émélie regorge de jeunes et moins jeunes pianistes qui ont suivi des cours. Plusieurs savent très bien jouer. Le piano est une opportunité de s’amuser en prenant plaisir à exécuter quelques airs, et ce, que l’on soit débutant ou expérimenté, que l’on soit seul ou en groupe. »

Le piano, ou plutôt son caisson a ceci de particulier qu’il a été peint par l’artiste Marie-Claude Mainguy. Son œuvre intitulée Le piano enjoué est constituée de quatre panneaux. Mme Mainguy décrit son œuvre dans ce poème :

L'oiseau s'est installé dans une portée, remplaçant la clé de sol il s'est mis à chanter et le poisson s'est envolé.
L'escargot s'est replié sur lui-même, dans un grand silence, il a marqué le temps.
La nuit est tombée, les étoiles se sont mises à danser.
La terre ne s'est pas empêchée de tourner et le jour est redevenu piano, pianissimo.

La fête autour du piano se poursuivra tout l’été. D’une part, les visiteurs du parc pourront s’y adonner de 9 h le matin à 21 h le soir et de l’autre des récitals auront lieu tous les dimanches matin d’août à 10 h 30.

Les musiciens invités sont  : Julien Gagné (classique), Benoit Longpré (jazz), Grégoire Abadie (classique) et René Tétreault (composition). Les concerts sont annulés en cas de pluie.

