Les contenus télévisuels québécois peinent à s'imposer chez les jeunes

11 août 2025
Par La Presse Canadienne

Les contenus télévisuels québécois peinent à faire leur place dans un paysage où les plateformes de diffusion en continu se multiplient, particulièrement chez les jeunes. Parmi les personnes qui regardent la télé, moins d'une personne sur quatre (23 %) regarde surtout du contenu québécois.

C'est ce que rapporte l'Enquête québécoise sur les loisirs culturels et le divertissement, menée auprès de 16 000 personnes âgées de 15 ans et plus en 2024, diffusée par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) lundi.

Plus les téléspectateurs sont jeunes, moins de contenu québécois ils consomment. Seuls 14 % des personnes de 30 à 44 ans regardent surtout du contenu québécois, une proportion qui baisse à 8 % chez les 15 à 29 ans.

L'ISQ rapporte toutefois que presque que tout le monde (97 %) regarde du contenu télévisuel dans la province, tous modes de diffusion confondus.

Les plateformes de diffusion numériques québécoises ne sont pas non plus les plus populaires.

L'enquête de l'ISQ précise que 73 % des personnes vivent au sein d'un ménage abonné à une plateforme de diffusion en continu non québécoise, contre 28 % à une plateforme québécoise. La télévision traditionnelle occupe encore une place importante, alors que 67 % des personnes y sont abonnées.

Le paysage de la musique connaît une situation semblable à celle de la télévision, alors que 40,8 % des personnes qui écoutent de la musique consomment surtout de la musique d'artistes non québécois.

Cette tendance est encore une fois plus marquée chez les plus jeunes: 69 % des 15 à 29 ans et 50 % des 30 à 44 ans écoutent surtout de la musique d'artistes non québécois, rapporte l'ISQ. D'ailleurs, 57 % des jeunes de 15 à 29 ans écoutent surtout des chansons en anglais.

Dans le domaine littéraire, 37 % des lecteurs de la province disent surtout lire des livres d'auteurs non québécois, contre 18,2 % qui affirment surtout lire des livres d'auteurs québécois.

Coralie Laplante, La Presse Canadienne

