Dévoilement de la programmation de la 10e édition de Quai en fête

Le comité organisateur de Quai en fête a fait le dévoilement de la 10e année de l'événement qui se déroule tout le long de l'été. Pour cet anniversaire, il a été décidé d'offrir, en plus de la passe-saisonnière et des tarifs abordables pour les Grands événements, des coûts réduits pour certaines tranches d’âge .

Pascal Doucet, directeur général de Quai en fête, affirme que « plus que jamais, ce pari de l’accessibilité à la culture et à vivre des moments magiques est important pour nous. Notre programmation, qui se tiendra du 27 juin au 20 septembre à raison de 4 spectacles par semaine, dont 3 gratuits, est certes atypique mais ô combien génératrice de souvenirs incroyables. »

C’est donc dans ce contexte que, pour les Grands Événements des samedis soir, les coût d’entrée pour les 25 ans et moins sera de 10 $, pour les adolescents de 12 à 17 ans à 5 $ et toujours gratuit pour les 12 ans et moins.

Cette année, le comité a ajouté une nouvelle navette Valeur Collective de 14 places pour avoir accès au site.

Dans le but de bien marquer le coup, un Grand Ballroom soulignant le 10e anniversaire du quai et le 60e de Ville de Bécancour se tiendra le 31 août. « Imaginez le chapiteau transformé en salle de bal avec un stage band de 35 musiciens, un souper raffiné, de l’animation et une soirée dansante où rien ne sera laissé au hasard… » , explique Clairette Biron, présidente de Quai en fête.

Et pour le reste de l’été, à ne pas manquer

Les Vendredis gratuits Hydro-Québec, où l’entièreté est consacré à la musique francophone, débuteront en force avec Éric Masson (27 juin), Lapointe Expérience (4 juillet, un groupe venant directement du Nouveau-Brunswick, Moyenne Rig (11 juillet), Les Monononc’s (18 juillet), L’expédition, hommage aux Cowboys Fringuants (25 juillet), Laurence St-Martin (1er août), Provocante, hommage Corbeau et Offenbach (8 août), Les Ouidires (15 août), Salut Bob Gorgée (22 août) et Les Gars d’la Place (29 août).

Les Dimanches musique et bulles, où on vivra un départ en force avec les Wooden Shape (6 juillet), le Trio Évelyne, Bruce et Simon, en mode opéra, piano et violoncelle (13 juillet), Les 3 Mam’zelles (20 juillet), le Monteiro Jazz Band (27 juillet), Guitares Aléas (3 août), Quatuor de saxophones Aria (10 août), Quartet André Veilleux avec Chantale Noury, Francine Dufour et Jean Boudreau (17 août) et finalement, Les semeurs de Joie (24 août).

Les Mercredis scène libre avec Les boîtes à gogo (2 juillet), Get Up! (9 juillet), FADOQ chante (16 juillet), Big Time Lew (23 juillet), RockHits (30 juillet), Les Quai’taines que t’aimes (6 août), La boîte à chanson (13 août), Rousse Country Band (20 août), Bel Hommage à Beau Dommage (27 août) et Ha ouigne in in , hommage à Oscar Thiffault (3 septembre).

Pour plus d'informations visitez le site web de Quai en fête.