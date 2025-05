Un spectacle audiovisuel au parc des Papetiers à Shawinigan

Le Conseil municipal a adopté, à la dernière séance extraordinaire, une résolution pour autoriser la signature d’un contrat avec le studio de production multimédia Les Studios Bain de minuit pour la réalisation d’une expérience artistique et technologique au parc des Papetiers. L’entreprise Bain de Minuit est établit à Shawinigan (incubée au Digihub) et à Montréal.

« Ça me fait particulièrement plaisir d’annoncer cette entente puisque l’entreprise Bain de Minuit est établit à Shawinigan et que depuis quelques années déjà, elle est incubée au Digihub. Deux de ses fondateurs sont des gars de Shawinigan qui ont travaillé pour une grande entreprise culturelle à Montréal et qui ont pris l’initiative de se lancer en affaires chez nous. », ajoute Michel Angers, maire de Shawinigan.

Il s’agit de la mise en œuvre artistique du projet intitulé « Histoires et identités - espaces illuminés », soutenu financièrement dans le cadre du projet « Signature innovation » du Fonds régions et ruralités (FRR) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

« Notre gouvernement vient de reconduire le Fonds régions et ruralité (FRR) pour une période de cinq ans en y injectant 1,3 milliard $. Il s’agit du levier le plus important pour soutenir le rayonnement et la vitalité des régions partout au Québec. Nous croyons que les élus municipaux et les acteurs locaux sont les mieux placés pour connaître les priorités de leur région. C’est ce qui rendra possible l’ambitieuse expérience artistique et technologique au parc des Papetiers. », indique Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette – Saint-Maurice.

Ce projet d’art public de revalorisation par l’art numérique se déroulera dans un lieu emblématique et fondateur de la Ville de Shawinigan. Il s’appuie sur une mise en lumière originale qui honorera les caractéristiques identitaires du site. L’accès sera totalement gratuit aux visiteurs.

Le projet comprend un spectacle audiovisuel sous la forme d’un court- métrage d’animation projeté sur trois des quatre faces de la tour d’observation du parc des Papetiers. Une bande sonore et un jeu d’interaction des lumières dans le parc accompagneront la projection.

« Le dispositif de projection couvrant les trois faces de la tour d’observation va offrir une expérience immersive saisissante pour les spectateurs», raconte Stéphane Turner, co-fondateur et président chez Les Studios Bain de Minuit. « Grâce à ces projecteurs, l’architecture même de la tour devient un véritable support d’effets optiques qui se métamorphose sous les jeux de lumières et de formes. C’est ce qui permet de créer une illusion spectaculaire qui transforme la structure en un point focal visuel et artistique captivant à chaque représentation. »

Cette œuvre vise à célébrer le lien entre l’histoire, la culture et l’innovation. Il met en scène le papier, symbole de mémoire et de transmission. Il repose également sur la collaboration avec l’artiste atikamekw Jacques Newashish, qui dynamise le contenu culturel et artistique tout en renforçant l’héritage culturel autochtone de l’œuvre.

Lorsque le spectacle ne sera pas diffusé, une ambiance lumineuse et sonore demeurera active dans le parc pendant la soirée.

Budget et échéancier

Le contrat avec Les Studios Bain de Minuit pour la réalisation d’une expérience artistique et technologique au parc des Papetiers est d’une valeur de 536 150 $.

Cette somme s’inscrit à l’intérieur d’une enveloppe totale de 3 383 571 M$ prévue pour le projet « Signature Innovation » intitulé « Histoires et identités – espaces illuminés » pour lequel la subvention du Fonds régions et ruralités (volet 3) par le MAMH est de 1 405 010 $. Puis, une somme de 500 000 $ provenant de l’enveloppe de Québec « COVID-19 » de soutien aux MRC, pour la production de concepts artistiques innovants, a été consacrée à ce projet.

Quant à la contribution de la Ville, elle provient d’un montant de 200 000 $ initialement alloué à Culture Shawinigan, d’un montant de 200000$ initialement alloué à la Cité de l’énergie et d’un montant de 250 000 $ venant du FRR volet 2 « Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC ». Elle est complétée par un montant de 500 000 $ venant du surplus financier et d’un montant de 328 561 $ pour compenser des dépenses jugées non-admissibles au programme du FRR volet 3.

La présentation du spectacle audiovisuel est prévue pour le début du mois de septembre.