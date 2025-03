Ouverture de l'exposition Fragments d'un regard de Linda Brunelle

Du 8 au 30 mars, la petite Place des Arts à Saint-Mathieu-du-Parc présente l’exposition Fragments d’un regard de l’artiste Linda Brunelle dans la salle Desjardins.

Le vernissage se déroule le samedi 8 mars à 14 h et est ouvert à tous gratuitement. Il est possible de voir les oeuvres les mercredis, jeudis, vendredis de 13 h à 17 h et les samedis et dimanches de 10 h à 17h.

« L’expressivité de certains matériaux m’inspire profondément, m’incite à explorer leur potentiel et leur capacité à générer des images d’une grande force évocatrice. Le papier, en particulier, me permet de concevoir des projets de dimensions variables, qui suscitent une réflexion sur la mise en espace et la relation entre les corps-matériaux et le spectateur » , explique Linda Brunelle

Après l’obtention d’un diplôme d’études collégiales en théâtre, Linda Brunelle crée des costumes et des décors pour le théâtre, l’opéra, la danse et le cinéma. Son travail a été présenté au Québec, au Canada et à l’étranger. En tant qu’artiste des arts vivants, elle a représenté le Canada à la Quadriennale de Prague pour l'architecture, la scénographie et les arts de la scène en 1999, 2007 et 2019. Elle a reçu le prix Victor Martyn Lynch-Staunton du Conseil des arts du Canada en 2008 pour la qualité exceptionnelle de son travail. Elle enseigne la conception de costumes à l'École nationale de théâtre du Canada et à l’École supérieure de théâtre de l’Université du Québec à Montréal.

Présentement Linda Brunelle poursuit un baccalauréat en fibres et pratiques matérielles à l’Université Concordia. Par le biais d’une démarche interdisciplinaire mettant en relation le théâtre, la performance et les arts visuels, Linda s’intéresse au potentiel d’expressivité de la matière en elle-même et de la forme qu’elle peut prendre.

