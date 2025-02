La Ville de Bécancour célèbre son 60e anniversaire

La Ville de Bécancour célèbre, cette année, son 60e anniversaire. Les nombreuses activités qui seront organisées en marge auront toutes comme objectif de susciter un profond sentiment de fierté chez les Bécancouroises et Bécancourois.

Les festivités qui marqueront ce moment important s'étaleront tout au long de l'année 2025 et s'organiseront avec la participation active de nombreux partenaires, créant ainsi une synergie qui mettra l’emphase sur les attraits et organismes bécancourois : Moulin Michel, Société acadienne Port-Royal, Musée de la biodiversité, Parc régional de la rivière Gentilly, Quai en fête, Patrimoine Bécancour, Plein Sud, Bécancour à vélo, Demi-Marathon des couleurs Promutuel et Carnaval de Gentilly.

Il s’agit d’une superbe opportunité de maximiser l'impact des forces vives et des ressources locales, tout en favorisant une plus grande visibilité pour les beautés naturelles et culturelles bécancouroises. Le 60e mettra aussi de l’avant l’esprit d’entraide et de dynamisme qui caractérise si bien Bécancour.

De plus, tout au long de l’année, une campagne de rayonnement territorial sera réalisée et les outils municipaux seront teintés de l’image développée en cette année du 60e.

« Souligner le 60e anniversaire de notre ville est essentiel pour raviver notre mémoire collective, célébrer les réalisations passées et renforcer le sentiment d'appartenance au sein de notre communauté. En se remémorant notre histoire, nous honorons les efforts et les contributions de nos citoyens tout en posant les bases d'un avenir prometteur. Cette année historique sera un véritable catalyseur de cohésion pour notre population en mettant de l’avant l’esprit d’entraide et de dynamisme qui caractérise si bien notre ville », soutient Mme Lucie Allard, mairesse de Bécancour.

La programmation regroupant une quinzaine d’activités se déploiera au cours des prochains mois. Les événements organisés toucheront différentes sphères : santé, environnement, culture, famille, patrimoine, etc. Des moments sont aussi prévus pour la reconnaissance des bénévoles et des anciens élus. Il est possible de consulter la programmation complète sur le site en ligne de la municipalité.