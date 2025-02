Nouvelle exposition temporaire au Musée des Ursulines de Trois-Rivières

Dès aujourd'hui, le Musée des Ursulines de Trois-Rivières présente sa nouvelle exposition temporaire, C’est en jouant que l’on devient grand !.

Cette nouvelle exposition offre la chance aux visiteurs de découvrir une partie de l’impressionnante collection des Ursulines. Que ce soit à Trois-Rivières, à Québec, à Rimouski, à Roberval, à Stanstead, à Gaspé ou à Loretteville, le jeu fait partie du quotidien des élèves. Désirant éduquer plutôt qu’enseigner, les religieuses estiment que, bien au- delà du plaisir qu’il procure, le jeu participe aux apprentissages et au développement de la personne – il aide à devenir grand.

Plongez dans un univers ludique et découvrez l’étonnante collection de jeux et de jouets des Ursulines. Grâce à des modules adaptés, les enfants peuvent s’amuser tout en découvrant des objets d’une autre époque. Ouvrir des portes, grimper, glisser, lancer des anneaux et faire tourner la roue ne sont que quelques occasions offertes aux petits comme aux grands de se divertir tout en apprenant. Du plaisir assuré !

Une exposition ludique et interactive qui s’adresse au grand public, mais qui plaira particulièrement aux familles et aux enfants.