Consultation citoyenne sur le tourisme dans la MRC de Nicolet-Yamaska

La MRC de Nicolet-Yamaska lance une seconde consultation publique afin de recueillir la vision des citoyens sur l’avenir du tourisme dans la région. Le sondage est ouvert du 17 février au 23 mars 2025.

Les informations recueillies contribueront à l’élaboration du nouveau plan d’action touristique de la MRC de Nicolet-Yamaska. Ce document stratégique permettra de structurer et d’orienter le développement touristique sur le territoire en définissant des objectifs clairs et des actions concrètes pour bonifier l’offre touristique.

« Nous souhaitons développer notre plan d’action en tourisme cette année afin de mieux outiller notre région pour son développement touristique. Il nous offrira une vision claire de nos priorités et des moyens à mettre en place pour renforcer l’attractivité de notre territoire. Le plan d’action viendra notamment nous aider à définir notre clientèle cible et le produit d’appel de notre secteur », précise la préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska, Geneviève Dubois.

Une implication citoyenne indispensable

« La participation des citoyens au sondage est primordiale. Elle nous permettra de mieux cerner les besoins et les aspirations de la population de Nicolet-Yamaska pour façonner un tourisme de demain qui reflète leurs attentes, tout en conciliant le bien-être des citoyens et les bénéfices économiques générés par l’enrichissement de l'offre touristique », explique Guy Dupuis, président du comité tourisme de la MRC et maire de Sainte-Perpétue.

Comment participer?

Les citoyens sont invités à remplir le sondage en ligne entre le 17 février et le 23 mars 2025. Les réponses recueillies contribueront à enrichir les ateliers de travail prévus dans les prochains mois.

Un code QR et un lien vers le sondage sont disponibles dès le 17 février sur le site web de la MRC.

Des prix à gagner

Pour remercier les participants, la MRC de Nicolet-Yamaska fera tirer deux chèques-cadeaux de 50$ chacun en épicerie et en pharmacie.