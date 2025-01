La Tuque ajoute un volet interactif à son accueil touristique

La Ville de La Tuque a fait l’acquisition de deux bornes tactiles pour ses deux principaux lieux d’accueil touristique, soit le bureau d’accueil du parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais et la gare de La Tuque, où se trouve le bureau d’information touristique.

Ces écrans commerciaux intelligents permettent non seulement d’offrir des applications et des possibilités interactives, ce que recherche de plus en plus la clientèle touristique, mais aussi de mettre en valeur le centre-ville, les entreprises locales, ainsi que les principaux attraits du secteur urbain de la municipalité.

« Notre municipalité prend un virage numérique tout en respectant sa capacité financière et c’est une très bonne chose, parce que les gens nous le demandent de plus en plus. Il s’agit de l’un des nombreux projets que nous avons l’intention de mettre en place pour attirer plus de monde chez nous et surtout les garder plus longtemps, afin que nos entreprises puissent en bénéficier. Nos citoyens en profitent aussi par la même occasion. Le tourisme est le deuxième plus important secteur économique de La Tuque, c’est pourquoi notre équipe travaille fort pour le développer avec des idées innovatrices qui nous permettent de nous démarquer. », indique Luc Martel, maire de La Tuque et président du conseil d’agglomération de La Tuque

Ces bornes interactives, qui sont situées à l’intérieur des bâtiments, ne remplacent pas l’accueil touristique conventionnel d’humain à humain, mais elles permettent de réduire le temps d’attente des visiteurs et représentent une belle façon de renforcer l’accueil actuel. Ce nouvel outil technologique permet de libérer du temps au personnel qualifié pour le traitement de demandes plus complexes et de mettre en images tout ce que La Tuque peut offrir comme services.

« Ces bornes interactives sont un ajout aux échanges humains qui sont donnés par les employés. Cette technologie est très intéressante et les jeunes pourront poser leurs nombreuses questions à une vitesse accélérée! C’est un ajout moderne et complémentaire, et je suis heureuse que ce projet soit subventionné par notre gouvernement québécois. », ajoute Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

Le projet inclut également la création d’une toute nouvelle carte du secteur urbain de La Tuque. Cette carte est intégrée aux bornes et permet d’identifier les restaurants, lieux d’hébergement, entreprises, attraits touristiques, etc. Il sera aussi possible d’y retrouver les coordonnées des lieux, certaines informations, comme les heures d’ouverture, afin de faciliter les recherches des visiteurs.

La nouvelle carte sera également disponible en format papier dans les lieux d’accueil touristique, ainsi que dans les établissements d’hébergement tels que les campings et les hôtels. Le fait de pouvoir bénéficier d’une carte en format virtuel permettra de réduire la quantité de papier nécessaire pour répondre aux besoins des citoyens et des visiteurs, ce qui s’inscrit dans la volonté municipale de réduire son empreinte écologique.

Ce projet s’inscrit aussi dans la volonté du conseil d’agglomération de La Tuque d’améliorer l’expérience citoyenne et touristique au centre-ville de La Tuque. L’objectif étant de mettre en place différentes actions qui permettront de dynamiser et d’embellir le centre-ville, en offrant plus d’opportunités de faire découvrir l’offre de produits et services offerts dans les entreprises latuquoises. L’équipe de Tourisme La Tuque désire inciter davantage les visiteurs à prendre le temps de se promener dans le périmètre urbain et à demeurer à La Tuque plus longtemps, ce qui permettra de créer davantage de retombées économiques dans le milieu latuquois. Le projet permet donc de dynamiser l’accueil touristique et de favoriser l’achat local.

Ce projet est financé par la Ville de La Tuque et la SADC du Haut St-Maurice, dans le cadre de l’implantation du circuit urbain. Une partie du financement de la Ville de La Tuque provient de l’Entente de vitalisation du Fonds régions ruralité avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec.