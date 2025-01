Première consultation publique de la Réunion des opéras du Québec

En prévision de la tenue des États généraux de l’opéra au Québec qui se dérouleront les 24 et 25 octobre 2025, la Réunion des opéras du Québec (ROQ) démarre le samedi 18 janvier 2025 sa série de consultations publiques à Trois-Rivières. L’évènement aura lieu à la salle de concert du Conservatoire de musique de Trois-Rivières situé au 587, rue Radisson à Trois-Rivières à compter de 10 h.

Organisées en collaboration avec le Conservatoire et l’Opéra de Trois-Rivières, ces consultations seront l’occasion pour les artistes et artisans ainsi que pour les opéraphiles et mélomanes de la Mauricie et du Centre-du-Québec de débattre de l’avenir de l’opéra. Les consultations débuteront avec des présentations des directrices du Conservatoire de musique de Trois-Rivières et de l’Opéra de Trois-Rivières, mesdames Ève Martin et Valérie Poisson. Le président-directeur général de la ROQ, monsieur Daniel Turp, présentera les États généraux de l’opéra au Québec et fera le point sur la situation de l’opéra au Québec.

Trois ateliers de travail permettront aux participants et participantes de s’exprimer dans le cours de la journée. Co-animé en matinée par Nancy Groleau, chanteuse entrepreneure multidisciplinaire et médiatrice et Odette Beaupré, directrice de Voix Multiples et Agente de LM Opéra, le premier atelier aura pour thème « Être un artiste lyrique et vivre de l’opéra au Québec, à Trois-Rivières, en Mauricie et dans le Centre-du-Québec ». En après-midi, les deuxième et troisième ateliers porteront sur « La formation lyrique et l’insertion professionnelle Québec / Le développement des publics » et sur « Le financement public et le développement philanthropique / L’administration et la gouvernance des compagnies lyriques ». Le programme détaillé des consultations est accessible par ce lien.

La journée de consultations se conclura par la présentation d’un mini-récital auquel participeront des artistes de l’Opéra de Trois-Rivières. Des élèves du Conservatoire interpréteront des extraits de l’opéra-bouffe Les Bavards de Jacques Offenbach.

Les personnes désireuses de participer aux consultations et d’assister au mini-récital sont priées de transmettre un courriel à cette fin à l’adresse [email protected] en y indiquant, le cas échéant, leur affiliation institutionnelle,

« Nous invitons les Mauriciens, Mauriciennes, Centricois et centricoises à assister en grand nombre aux consultations de Trois-Rivières et à faire connaître leurs vues sur l’avenir de l’opéra et de l’art lyrique dans leurs régions et dans l’ensemble du Québec », ont conclu le président-directeur général et l’administrateur artistique de la ROQ, messieurs Daniel Turp et Alexandre Desjeunes.