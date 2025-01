Une passe pour profiter de la 10e année de Quai en fête

Pour célébrer son 10e anniversaire en grand, Quai en fête lance la « Passe-Quai 2025 » qui donne accès aux 16 grands spectacles des samedis soirs, à Bécancour.

Pour Pascal Doucet, directeur général de Quai en fête, ce lancement marque un moment clé : « La Passe-Quai incarne notre engagement à rendre la culture accessible à tous, tout en soulignant avec éclat notre 10e anniversaire ».

Programmation

Quai en fête 2025 dévoile sa programmation qui promet à tous de profiter d'un été musical et culturel.

Alter Ego et ses hits des années 70 à 90, 125 costumes (28 juin). Premier Ciel, qui célèbre l’héritage musical d’Harmonium (12 septembre) ces deux spectacles sont une codiffusion avec Plein Sud. ABBA Revisited, un hommage au légendaire groupe suédois (30 août) et Undercover Legends of rock (12 juillet)

Les incontournables hommages : Redécouvrez Slowhand Eric Clapton (19 juillet), Boys Band Story (16 août) High Voltage AC/DC (23 août) et Kashmir expérience Led Zeppelin (13 septembre). Des spectacles mémorables qui ravivent la magie de ces légendes.

Le country en vedette : Du charismatique Jay Kutcher (Jérome Couture) (5 juillet), Phil Lauzon Bearded Édition (20 septembre) et Twain Legacy, hommage à Shania Twain (19 septembre) sauront plaire aux amateurs de country!

Les découvertes festives : LBA BAND (25 juillet), David Pineau – le show le plus festif au Canada (2 août) et l’incontournable soirée de lutte la Quai Mania 3 (9 août).

Le week-end trad : (5 et 6 septembre) deux jours festifs avec les meilleurs groupes de musique traditionnelle : Les Cuillères à Carreaux (groupe hôte), Le diable à 5, les Campagnards. Un vrai week-end éclaté comme Quai en fête les aime.

Une expérience unique à petit prix

Grâce à la Passe-Quai 2025, profitez d’un site exceptionnel et d’une ambiance festive tout l’été. Avec les trois spectacles gratuits par semaine et les Grands événements du samedi à faible coût, Quai en fête est un événement incontournable et accessible à tous.

Les passes sont déjà en vente sur le site web de l'évènement.