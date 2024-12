Entre classiques et nouveautés, vivez des soirées Fêtes 100% cosy

En cette période du temps des Fêtes, EnBeauce.com vous propose quelques idées de films de Noël à regarder pour les congés.

Plusieurs nouveautés ont fait leur apparition dans le catalogue de Netflix cette année, voici nos suggestions:

Pour les romantiques

Notre tout petit secret: Après avoir découvert que leurs nouvelles conquêtes sont frères et sœurs, deux ex rancuniers sont forcés de passer Noël sous le même toit en dissimulant leur passé romantique.

Pour les amateurs/trices de Magic Mike

Les joyeux gentlemen: Pour sauver le petit lieu de spectacle de ses parents dans une ville de province, une ancienne danseuse de la grande ville décide d'organiser une revue de Noël entièrement masculine.

Pour les âmes d'enfants

Ce Noël-là: Inspiré de la trilogie de livres jeunesse du scénariste et réalisateur primé Richard Curtis, Ce Noël-là raconte une série d'histoires imbriquées sur la famille et les amis, l'amour et la solitude, et une énorme bourde du Père Noël.

La plateforme de streaming propose également plusieurs feu de foyer dans l'ambiance de célèbres séries notamment La chronique des Bridgerton ou encore Squid game. Pour un environnement chaleureux sans cheminée à la maison!

EnBeauce.com vous rappelle également plusieurs classiques:

Les films d'animation:

L'étrange Noël de M. Jack (1993)

Boréal Express (2004)

Le Noël d'Angela (2017)

Les chroniques de Noël (2018)

Klaus (2019)

Le Drôle de Noël de Scrooge (2009)

Scrooge: un (mé)chant de Noël (2022)

Le Grincheux (2018)

Pour les plus émotifs:

Quatre Noëls (2008)

Les mères indignes se tapent Noël (2017)

Flocons d'amour (2019)

Notre plus belle saison (2020)

Holidate (2020)

Lovehard (2021)

Le journal de Noël (2022)

À l'ancienne:

Le père Noël est une ordure (1979 pour la pièce de théâtre et 1982 le film)

La guerre des tuques (1984)

Le sapin à des boules (1989)

Maman, j'ai raté l'avion ! (1990)

Maman j'ai encore raté l'avion ! (1992)

Le miracle de la 34e rue (1994)

Maman, je m'occupe des méchants (1997)

Le Grinch (2000)

Le lutin (2003)

Noël avec les Krank (2004)

Ces films sont le plus souvent diffusés durant la période des fêtes sur la télévision et disponibles sur différentes plateformes de streaming (Netflix, Disney +, Prime Vidéo, Crave et bien d'autres).