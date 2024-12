Nouvelles expositions de la Galerie d’art du Parc à venir en janvier

Dès le samedi, 18 janvier 2025, de nouvelles expositions pourront être vues à la Galerie d’art du Parc. Le vernissage se déroule de 12h à 17h et les artistes seront présents.

« Faire tenir, parmi, récolter »

18 janvier au 9 mars

Pour entamer cette nouvelle année, nous accueillons Marjolaine Bourdua, artiste multidisciplinaire montréalaise qui présente une exposition explorant la réintroduction de techniques ancestrales dans un contexte de pratique artistique actuelle. Par le biais de techniques telles que la vannerie, Marjolaine Bourdua interroge la manière dont nous valorisons les ressources et leur répartition dans les conditions actuelles du monde de l'art. Les œuvres de l’artistes furent présentées à maintes reprises au Québec et en Europe, notamment à la Fondation PHI ainsi qu’au Musée d’art de Joliette.

« Toutes les fleurs ne fanent pas sur la rue des Ursulines »

18 janvier au 9 mars

Artiste multidisciplinaire originaire de Matane, Geneviève Thibault présente un projet alliant photographie, art sonore et installation réalisé en collaboration avec les Ursulines de Québec. L’artiste y explore la vie monastique des religieuses, où se confondent espace et temporalité, par l’intermédiaire de la réalité virtuelle et des témoignages audios. Le travail de l’artiste fut exposé aux quatre coins de la province, au Canada et ailleurs dans le monde et fut récompensé par de nombreux prix et bourses. Dans le cadre de ce nouveau projet, l’artiste collaborera avec le Musée des Ursulines et la congrégation des Ursulines de Trois-Rivières, en plus d’offrir une activité de médiation culturelle au public (date à confirmer).

Expérience mansarde 18 janvier au 14 février

Artiste de la relève originaire de Victoriaville, Jeanne Hamel ouvre les portes de son laboratoire d’exploration qui lui est offert dans la programmation de l’Expérience mansarde, un programme mis sur pied par la Galerie d’art du Parc qui contribue à la professionnalisation de la relève.

Le vernissage aura lieu le samedi 18 janvier dès 12h à la Galerie d’art du Parc. Veuillez noter que nous sommes ouverts du mardi au dimanche de 12h à 17h.