Une assistance record pour le Marché de Noël de Trois-Rivières

Le septième Marché de Noël de Trois-Rivières, qui se déroulait le 8 décembre, a eut un nombre record de visiteurs avec plus de 12 000. Le tout se déroulait au Sanctuaire Notre-Dame-Cap, organisé par la Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières (MGPTR).

Ce sont 75 artisans, sélectionnés parmi 115 candidatures qui présentaient leurs créations uniques. Des produits faits à la main, des saveurs gourmandes et des décorations originales.

Ainsi, 1 634 visiteurs ont été accueillis au Pavillon, tandis que 10 493 personnes ont franchi les portes du sous-sol. L'organisation estime que plus de 12 000 personnes ont visité le Marché de Noël, compte tenu du nombre important de visiteurs non comptabilisés.

Une immersion dans l’esprit de Noël

Les visiteurs ont pu flâner parmi les maisonnettes de bois à l’extérieur et les allées du sous-sol de la Basilique, à la rencontre d’artisans passionnés. Un programme d'animations varié et adapté à tous les âges a été proposé :

Des concerts gratuits dans la Basilique, mettant en valeur les voix et les instruments traditionnels.

Des activités familiales à la Chapelle de la Paix, avec des ateliers créatifs et un espace dédié aux tout-petits.

Des animations extérieures, des promenades en carriole et des dégustations de produits locaux.

La visite du Père Noël pour le plus grand bonheur des enfants.

Un événement au cœur de la communauté

Le Marché de Noël est l’occasion de soutenir les artisans locaux, de passer du temps en famille et de vivre une expérience mémorable.

« Grâce au dévouement des employé.es et bénévoles ainsi qu’à la créativité et la richesse des exposants, cet événement a été un véritable succès! », déclare Luc Tardif, o.m.i., recteur du Sanctuaire Notre-Dame- du-Cap. « Le Marché de Noël est devenu un rendez-vous incontournable pour les Trifluviens et les visiteurs de la région. »

Émilie Dallaire, directrice de la Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières, se réjouit également de ce partenariat : « Les bénévoles de la MGPTR sont fiers de contribuer à la réussite de cet événement et de partager leur enthousiasme avec les visiteurs. »

On annonce déjà une huitième année pour le marché qui fera son grand retour en décembre 2025.