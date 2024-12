Papa Roach et Charlotte Cardin au Festival Générations de Nicolet

Les têtes d'affiches de la troisième année du Festival Générations de Nicolet sont le groupe Papa Roach et la chanteuse québécoise, Charlotte Cardin. L'événement aura lieu du 18 au 20 juillet 2025.

Le groupe venant de la Californie, Papa Roach ont fait la chanson iconique ‘’Last Resort’’ qui a marqué plusieurs générations et a vendu plus de 30 millions d’albums en carrière. Ils sont récipiendaires de deux Grammy et douze de leurs chansons ont atteint le sommet du Billboard.

L’étoile québécoise, Charlotte Cardin, a quant à elle remporté le titre de ‘’Femme de l’année’’ en 2024 selon Billboard Canada. La dernière année a été exceptionnelle pour la chanteuse avec deux prix Juno et un Félix avec entre autres, album de l’année et plus grand rayonnement international.

Il est déjà possible d'acheter les billets sur le site internet du Festival Générations de Nicolet.

Les organisateurs se réjouissent de pouvoir offrir ces artistes majeures en Mauricie-Centre-du-Québec. « Nous sommes vraiment fiers d’accueillir ces deux grandes têtes d’affiche, cela confirme notre vision et notre promesse qui est de devenir un acteur important dans le secteur touristique de la région. À prix très abordable, nos billets disponibles au coût de 79 $ pour les quatre jours de l’événement peuvent faire un excellent cadeau de Noël» , affirme Mikaël St-Cyr, directeur-général.

Plusieurs nouveautés seront ajoutées au site agrandi qui se situe en arrière du Collège Notre-Dame-de-l’Assomption dont une scène plus grande, des estrades assises et beaucoup plus d’activités sur le site.

À propos du Festival Générations

Ayant été complet à ces deux premières années, le Festival Générations est déjà un incontournable en termes d’expérience de musique, d’arts visuels ainsi la responsabilisation à être écoresponsable.