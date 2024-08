Les membres du Réseau BIBLIO de la région se rassemblent

Réunis le 14 juin dernier, dans le cadre de la 61e assemblée annuelle, les membres du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie ont élu le conseil d’administration pour l’année 2024-2025.

C’est avec enthousiasme que Michelle Vallée, directrice générale, a présenté le bilan des activités de la dernière année qui aura été marquée par un changement à la direction générale de l’organisme et par le dépôt de la planification stratégique dont les actions guideront l’organisme pour les quatre prochaines années.

De plus, le Réseau BIBLIO CQLM a procédé à la remise des Prix Distinction et en aménagement aux bibliothèques qui se sont démarquées durant la dernière année et a reconnu les municipalités qui ont obtenu une certification de niveau 5 du programme BiblioQUALITÉ.

Conseil d’administration

Le conseil d’administration est composé de neuf administrateurs représentant les régions du Centre-du-Québec, de la Mauricie et de Lanaudière. Notons que tous les représentants en poste ont été réélus.

Le conseil d’administration 2024-2025 est composé de :

Administrateurs élus | Région Centre-du-Québec

Madame Mélanie Demers, coordonnatrice de la bibliothèque de Saint-Sylvère

Monsieur Raymond Noël, maire de Saint-Célestin

Madame Chantal St-Martin, conseillère municipale de Saint-Germain-de-Grantham

Administrateurs élus | Région Lanaudière

Madame Christiane Beaudry, conseillère municipale de Saint-Damien

Madame Patricia Nault, coordonnatrice de la bibliothèque de Crabtree

Madame Martine Parent, coordonnatrice de la bibliothèque de Saint-Alexis

Administrateurs élus | Région Mauricie

Monsieur Martin Harvey, conseiller municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont

Madame Julie L’Heureux, coordonnatrice de la bibliothèque de Hérouxville

Madame Colette Normandin, coordonnatrice de la bibliothèque de Saint-Luc-de-Vincennes

Les membres du conseil d’administration ont ensuite réélu madame Patricia Nault à titre de présidente et monsieur Martin Harvey à titre de vice-président. En sus de la présidente et du vice-président, madame Mélanie Demers fait partie du comité exécutif. Les fonctions de trésorière et de secrétaire seront assurées respectivement par mesdames Christiane Beaudry, administratrice, et Lauren Duchemin, directrice des services administratifs du Réseau. Madame Michelle Vallée agit à titre de directrice générale.

Prix Distinction — catégories Gestion et Réalisation

Le Réseau BIBLIO CQLM remet chaque année des Prix Distinction dans les catégories Gestion et Réalisation. Il souhaite ainsi reconnaitre et récompenser les comités de bibliothèque pour leurs efforts déployés au développement de leur bibliothèque municipale.

Basé sur des mesures quantifiables, le volet Gestion reconnait l’atteinte de résultats de gestion exemplaires. Toutes les bibliothèques membres du Réseau BIBLIO CQLM sont automatiquement admissibles à ce prix. Quant à lui, le volet Réalisation vise à souligner le travail effectué, à encourager la mise en place de projets, d’idées ou de réalisations particulières favorisant le rayonnement de leur bibliothèque. Les comités de bibliothèque devaient soumettre un dossier de candidature pour présenter leur projet.

Prix Distinction — Gestion 2024

La grande gagnante est la bibliothèque Raymond-Dion de Saint-Pierre-les-Becquets ;

Une mention est remise à la bibliothèque de Saint-Luc-de-Vincennes ;

Une mention est remise à la bibliothèque Armance-Samson de Charette ;

Une mention est remise à la bibliothèque de Sainte-Émélie-de-l’Énergie ;

Une mention est remise à la bibliothèque Lucille-M.-Desmarais de Saint-Léonard-d’Aston.

Prix Distinction — Réalisation 2024

La grande gagnante est la bibliothèque des Grands champs de Parisville pour son projet Le rendez-vous du livre ;

La bibliothèque de Parisville a organisé Le rendez-vous du livre, un événement littéraire majeur pour promouvoir la lecture et renforcer les liens communautaires. Inspirée par deux adolescentes du comité, cette initiative a rassemblé des auteurs·trices, un éditeur et des amateurs·trices de livres pour une journée dédiée à la littérature, avec des activités pour tous les âges. L’événement a attiré 168 participants, fait connaître 20 auteurs·trices locaux et une maison d’édition. L’intérêt pour la lecture a été ravivé, augmentant le nombre d’abonnés·es à la bibliothèque. Les activités incluaient des lectures de contes, des ateliers de création littéraire et des présentations sur le processus de création d’un livre. Le salon a introduit une nouvelle dynamique culturelle et inclus un concours pour renommer la bibliothèque des Grands champs, engageant davantage la communauté.

Une mention est remise à la bibliothèque Dr-Jacques-Olivier de Saint-Alphonse-Rodriguez pour son projet Biblio-mobile :

La bibliothèque Dr-Jacques-Olivier de Saint-Alphonse-Rodriguez a lancé Biblio-mobile pour maintenir le lien avec les enfants pendant les vacances et prévenir la « glissade de l’été ». Du 28 juin au 17 août, des activités de lecture hebdomadaires ont eu lieu au Camp-De-La-Salle, touchant environ 500 enfants. Le projet a prévenu la perte de compétences académiques et renforcé les liens communautaires, créant un environnement positif pour le développement des enfants.

Une mention est remise à la bibliothèque municipale Desjardins de Saint-Bonaventure pour son projet Branchée sur son école :

La bibliothèque Desjardins de Saint-Bonaventure a lancé Une Bibliothèque branchée sur son école pour renforcer les liens avec l’école voisine et promouvoir la lecture. Dirigé par Lyne Rozon et des bénévoles, le projet a impliqué 135 élèves, augmenté le nombre d’abonnés·es de plus de 50 et les prêts jeunesse de près de 30 %. Grâce à l’engagement des bénévoles, à la collaboration des enseignants·es et des contributions municipales et communautaires, la bibliothèque est devenue une part intégrante du quotidien scolaire, dynamisant la lecture dans la communauté.

Une mention est remise à la bibliothèque Lise-Bergevin-Ducharme de Sainte-Cécile-de-Lévrard pour son projet Lecture assistée par l’animal :

Le projet Lecture assistée par l’animal a été financé par la Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec et élaboré pour améliorer les compétences en lecture des élèves de 3e et 4e année de l’école primaire La Source à Sainte-Cécile-de-Lévrard. Les ateliers hebdomadaires permettaient aux enfants de lire avec des animaux dans un cadre chaleureux. Grâce à l’engagement des bénévoles, et soutenu par des enseignants·es et Synergie Plumes et Poils, le projet a aidé six élèves ayant des difficultés en lecture. Résultats : 83 % des participants sont plus confiants et 100 % aiment découvrir de nouveaux livres.

Une mention est remise à la bibliothèque de Notre-Dame-de-Ham pour son projet Programmation culturelle :

La bibliothèque de Notre-Dame-de-Ham a mis en place une programmation culturelle diversifiée, comprenant des soirées de jeux de société, des heures du conte mensuelles, des ateliers variés (home staging, cuisine, jardinage) et un club de lecture mensuel. Cette initiative a attiré près de 200 personnes, augmentant les prêts de 20 %. Ce succès a dynamisé l’équipe et rassemblé la communauté, justifiant une augmentation des heures d’ouverture de la bibliothèque.

Prix en aménagement

Une bibliothèque publique est un espace de rencontres et d’échanges, un lieu d’apprentissage, de partage et de divertissement, un endroit vivant où se retrouver et s’ancrer dans sa communauté.

Nous tenons à souligner la volonté, la générosité et la détermination des comités de bibliothèque et des employés municipaux, ainsi que l’appui et l’investissement des élus qui ont permis à ces projets de devenir réalité.

Cet engagement témoigne de leur attachement à leur bibliothèque et de leur désir de la voir évoluer pour offrir un milieu de vie encore plus invitant et dynamique pour tous les habitants de leur communauté.

Cette année, des mentions ont été remises aux municipalités suivantes :

Durham-Sud

La bibliothèque de Durham-Sud s’est métamorphosée en un espace moderne et accueillant. Dès l’entrée, un éclairage amélioré et des installations modernes créent une ambiance chaleureuse. Le nouveau revêtement de sol et l’agrandissement des espaces de rangement optimisent l’utilisation de l’espace. Le comptoir de prêt redessiné fluidifie les interactions et améliore le service à la clientèle. L’espace central aménagé offre un milieu de vie accueillant, où les citoyens·nes de tous âges peuvent se réunir pour diverses activités telles que des animations, des conférences, des spectacles, et des jeux de société, enrichissant ainsi la vie communautaire et faisant de la bibliothèque un lieu culturel essentiel à Durham-Sud.

Lemieux

La bibliothèque de Lemieux s’est métamorphosée en un espace dynamique et inspirant. Dès l’entrée, un arbre mural artistique capte l’imagination des visiteurs, créant une atmosphère magique. Les améliorations incluent un éclairage amélioré, des luminaires ancestraux restaurés, des équipements informatiques à la pointe de la technologie et un nouveau plancher qui modernise l’ensemble de l’espace. Le nouveau comptoir de prêt fluidifie les interactions, rendant le service plus rapide et plus agréable. Ces nouveautés font de la bibliothèque un espace culturel incontournable, attirant plus d’usagers·ères et enrichissant la vie communautaire à Lemieux.

Saint-Norbert

La bibliothèque Ubaldine-Dauphin de Saint-Norbert a brillamment évolué en déménageant au cœur du village, partageant l’édifice avec le bureau municipal, ce qui a grandement amélioré sa visibilité et son accessibilité. Ce déménagement a permis d’attirer davantage de citoyens et de stimuler les adhésions. Avec son nouveau local plus spacieux, la bibliothèque offre maintenant des rayonnages attrayants et un espace d’accueil personnalisé, enrichi par une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite. L’ajout de jeux de société, d’un espace jeunesse redimensionné et des équipements adaptés aux adolescents renforce l’engagement communautaire. La bibliothèque a également amélioré son offre en accueillant des groupes scolaires et en organisant des heures du conte, marquant un engagement envers l’éducation et le loisir de la communauté de Saint-Norbert.

Programme BiblioQUALITÉ

Le programme BiblioQUALITÉ reconnaît, sur une base objective et durable, les efforts d’investissements qui sont faits dans les bibliothèques publiques par chaque municipalité membre du Réseau BIBLIO CQLM.

Basé sur les données de l’année financière 2023, 12 municipalités se sont vues décerner une certification d’excellence, soit le niveau 5 du programme BiblioQUALITÉ : Kingsey Falls, Saint-Adelphe, Saint-Alexis, Saint-Alexis-des-Monts, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Félix-de-Kingsey, Saint-Ferdinand, Saint-Liguori, Saint-Pierre-les-Becquets, Saint-Sulpice et Saint-Zénon.