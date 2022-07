11e édition du Symposium de peinture à Champlain

La 11e édition du Symposium de peinture intitulé À marée haute se tiendra les 23 et 24 juillet prochain de 10 h et 17 h, à Champlain.

Un groupe de 35 artistes-peintres mettront le cap sur Champlain afin de donner vie au Symposium à travers un décor enchanteur, s’installant sur le parterre de l’église, sur celui du presbytère et le long de la route 138 afin d’y rencontrer le public.



Après une longue pause forcée due à la pandémie, le rendez-vous est hautement attendu par les artistes qui auront l’occasion de proposer les toiles qu’ils ont créées au cours de confinement.

L’artiste de renommée internationale Raymond Quenneville, qui réside désormais à Champlain, a été choisi pour être peintre d’honneur de l’événement.

« Lors du Symposium, c’est la fête au village. Je suis très fier d’y être honoré. C’est une grande joie », a exprimé l'artiste, qui a accepté cet honneur avec un plaisir bien senti.

Le peintre expose aussi cet été au Musée Pierre-Boucher de Trois-Rivières, à travers l’exposition Hommage au Saint-Laurent.

« À Champlain, le site est merveilleux. Pour les artistes comme pour le public, on se retrouve dans un environnement charmant », a-t-il précisé.



Outre le fait que le Symposium se déroule chez lui, Raymond Quenneville aime aussi particulièrement cet événement du fait que les artistes y viennent sur invitation, choisis par un comité de sélection, ce qui confère à l’événement un gage de qualité et une aura de prestige que les artistes apprécient.

Enfin, pour marquer le coup davantage encore, l’artiste offrira aux visiteurs la chance de gagner l’une de ses toiles.



Il est estime que le Symposium À marée haute accueillera entre 3000 et 4000 personnes, a noté la coordonnatrice en chef de l’événement, Lise Neault.

Selon elle, cette année, le public découvrira ce qui a inspiré les 35 artistes de la cuvée 2022, soulignant que la moitié d’entre eux proviennent de la Mauricie et du Centre-du-Québec, et l'autre moitié des quatre coins de la province.



Champlain se couvrira ainsi d’un parfum de fête avec entre autres musique d’ambiance, spectacles et démonstration d’artistes lors de ces deux journées.



L'artiste Raymond Quenneville

Maître en beaux-arts, Raymond Quenneville a traversé les frontières avec ses tableaux.

Ses toiles se veulent faire tomber quiconque sous leur charme, de par leur signature particulière. Ses oeuvres sont des tableaux riches de lumière, de couleurs, et semblent être habités d’une profondeur qui attire le regard et le garde captif.

Grand contemplatif, l'artiste aime procurer cet effet apaisant chez celui qui découvre son art.

« J’aime que les gens voyagent à travers mes toiles, que leur esprit se perde, un peu comme on tombe dans la lune », a-t-il confié.

La création de chacun de ses tableaux planifie le lieu où l’œil du spectateur va se diriger.

« Habituellement, c’est sur le vide, le calme, la quiétude », a-t-il avoué.

Ses gestes créatifs sont prémédités. Ainsi, ses tableaux ne présente aucune porte sur les maisons qu'il peint. « Tout est voulu pour que la personne s’approprie le paysage, le fasse sien, l’habite », a-t-il souligné.

Raymond Quenneville se veut redonner des parcelles de beauté que la nature lui a transmise. Il renvoie ainsi la lumière et joue allègrement sur la gamme des nuances.

« La lumière, c’est ma quête, ça m’a pris beaucoup de temps pour comprendre comment rendre ses ambiances », a-t-il renchéri. Visiblement, il en a saisi tous les secrets, et ses toiles en font foi.



Sérénité, douceur, équilibre et raffinement se rencontrent dans ses oeuvres et suscitent leur lot d’admiration, ce qui lui a valu une longue liste de prix sur la scène internationale, dont le tout dernier est une médaille de bronze remportée en janvier 2020 au Prix international des professionnels de l’art à la Mondial Art Academia, en France.



Un talent international



Natif de Trois-Rivières, Raymond Quenneville a exposé ses tableaux en Europe, aux États-Unis et dans six provinces canadiennes. Ses tableaux sont vendus à travers le monde par l’entremise de galeries d’art réputées, au Canada comme aux États-Unis.



Raymond Quenneville a grandi à La Tuque, mais c’est à Champlain qu’il a élu domicile il y a maintenant cinq ans, là où, chaque jour, il peut laisser son regard se perdre dans le fleuve vers une destination qu’il connaît bien, soit celle du vide, du calme, et de la quiétude. Une destination qu'il considère être cette du bonheur lui-même.

« Au Symposium À marée haute, après la solitude de l’atelier en période de confinement, les échanges seront salvateurs », prévoit l'artiste.



Notons que la météo n’influencera pas l’événement car les artistes seront présents sous leur chapiteau, sous la pluie comme au soleil.







Photo: de gauche à droite, Guy Simon, Maire de Champlain, Raymond Quenneville, Peintre d'honneur et Lise Neault, Présidente du symposium.