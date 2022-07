Bonification des investissements de plus de 300 000 $ pour Tourisme Mauricie

Tourisme Mauricie annonce la bonification des enveloppes des programmes de subventions, Projet Synergie et Fonds Étonnant, d'un montant total de 307 000 $ qui sera transféré des Fonds propres de Tourisme Mauricie vers ses deux programmes.

Les enveloppes respectives passent aujourd’hui de 150 000 $ à 300 000 $ pour le programme de subvention Projet Synergie et de 43 000 $ à 200 000 $ pour le programme de subvention Fonds Étonnant.

« Ces investissements arrivent à point en cette année de relance de l’industrie. Il est primordial pour Tourisme Mauricie de soutenir financièrement les projets qui seront porteurs et qui nous distinguent », a affirmé Donald Desrochers, président du conseil d’administration de Tourisme Mauricie



Programme de subventions Fonds Étonnant

La Mauricie se distingue par son authenticité et par ses histoires étonnantes, se voulant aller au-delà des paroles et permettre aux gens de le faire ressentir.

L’objectif de ce fonds est de faire vivre le positionnement stratégique histoires étonnantes & nature authentique aux visiteurs de la Mauricie touristique.

En plus de bonifier l’enveloppe du programme Fonds Étonnant, la grande nouveauté cette année est l’augmentation de l’aide accessible aux entreprises. En effet, le financement passe aujourd’hui de 2 500 $ à 7 500 $ par projet.

« Nous avons bonifié le Fonds Étonnant pour avoir des projets plus importants. Qu’elles soient historiques ou contemporaines, nos histoires sont une partie intégrante de notre ADN régional. Nous souhaitons les mettre à l’avant-plan pour bonifier l’offre touristique mauricienne », a expliqué Stéphane Boileau, directeur général de Tourisme Mauricie.



Adhésions au programme

Il importe pour les demandeurs de bien saisir le positionnement stratégique afin de le faire rayonner à travers leur projet. La pérennité est le principal critère auquel les projets doivent répondre.

Les dates de dépôt des dossiers reliées au Fonds Étonnant sont les 23 septembre, 4 novembre, 2 décembre et 17 février prochains.



Programme de subventions Projet Synergie

Le Projet Synergie provient des fonds dédiés et reflète la volonté de Tourisme Mauricie de soutenir la collaboration et la synergie entre les entreprises de la région afin de faire naître et développer des projets structurants et innovants en Mauricie.

Le Projet a également pour but de développer le maillage d’entreprises sur plusieurs territoires et MRC et/ou dans plusieurs secteurs d’activités de la région.

« Le programme de subvention Projet Synergie est extrêmement pertinent pour la région puisqu’il s’adresse à des projets collectifs qui doivent impliquer un minimum de trois MRC et sept entreprises sur les territoires. Il permet de structurer l’offre touristique et d’inciter les entreprises à investir dans la région de la Mauricie », a mentionné Stéphane Boileau.



Adhésions au programme

Les projets soutenus doivent posséder un caractère structurant contribuant à renouveler et bonifier l’offre touristique. Ils doivent de plus, viser à stimuler l’économie de la région par :



• La solidarité de l’industrie touristique de la Mauricie,

• La pérennité d’une offre touristique de qualité,

• La mise en valeur de projet touristique structurant et innovant,

• Le développement de nouveaux maillages pour les entreprises touristiques.

Les projets retenus devront être des projets collaboratifs impliquant au moins sept entreprises sur au moins trois territoires et devront démontrer leur pérennité.



Notons que les demandes d’aide financière seront reçues en continu jusqu’au 30 juin 2023.

Pour découvrir toutes les modalités et accéder au formulaire de demande du programme de subvention Fonds Étonnant, consultez le site web de Tourisme Mauricie à l'adresse tourismemauricie.com/fonds-etonnant

Pour connaître les détails concernant le programme de subventions Projet Synergie, le consulter à l'adresse tourismemauricie.com/projet-synergie2022