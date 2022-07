Retour du festival Noël dans l’Camping à Saint-Élie-de-Caxton

La seconde édition du festival Noël dans l’camping se tiendra du 20 au 24 juillet prochains, au Camping Bivouak situé au cœur du village de Saint-Élie-de-Caxton.

Les amateurs de musique et de nature sont ainsi conviés à retrouver l’esprit festif et féérique du temps des fêtes en pleine température estivale.

À travers la programmation cette année, nommons des artistes et des groupes populaires tels que Bran Van 3000, Mara Tremblay, Socalled, Valaire, Lucien Francoeur+Aut’Chose de même que Mononc’ Serge, en plus de groupes de la relève comme Orloge Simard, Léa Jarry et Mon Doux Saigneur.

Des spectacles pour enfants avec Ari Cui Cui et Les Petites Tounes seront aussi disponibles.

En plus des festivités l’équipe du festival Noël dans l’camping a mis en place un partenariat avec la direction du camping afin de proposer une offre d’hébergement aux festivaliers.

« Nous tenons à offrir aux personnes qui se déplacent de l’extérieur un endroit à proximité des festivités, mais également assez paisible pour qu’ils puissent profiter de la nature », a expliqué Alain Gingras-Guimond, directeur général de Noël dans l’camping.

Rappelons que le festival Noël dans l’Camping est un événement qui a été créé en 2021 par L’Auguste Théâtre, suscitant engouement et curiosité.

Avec une programmation artistique musicale étoffée combinés à diverses activités et animations pour toute la famille, l’événement se veut rassembleur et festif, à l’image des Noëls chaleureux québécois.

L'événement majeur en Mauricie et à portée nationale se veut incontournable par son originalité et la qualité de son organisation.

Il s'agit en quelque sorte du petit frère du Noël dans le Parc qui s’organise depuis près de 30 ans à Montréal.

Pour toute information sur le festival Noël dans l’camping consulter son site web à l'adresse noeldanslcamping.com et pour les réservations joindre par courriel l'adresse campingbivouak.com ou par téléphone le 819 221-4001.