La ville de Bécancour lance une programmation qui s’adresse principalement à une clientèle âgée de 55 ans et plus.

La programmation « Place aux aînés » se déroulera de juin à octobre 2022 et offrira à cette population la possibilité de s’inscrire à plusieurs activités et cours variés touchant les domaines culturel, patrimonial, sportif et récréatif.

Cette programmation a pour objectif de favoriser les liens intergénérationnels ainsi que le développement de saines habitudes de vie chez les Bécancourois.

Les citoyens pourront intégrer un club de marche en forêt, s’initier au pickleball et au paddleboard, participer à des tours guidés à saveur historique en trolley sur le territoire, assister à des conférences de style café-causerie au Moulin Michel, prendre des cours de yoga, de latin dance fit workout, de cardiopound, de danse en ligne, de danse country et assister à plusieurs spectacles dont ceux des Mononcles, Claude Bolduc et Tricotons.

Quelque 37 % de la population bécancouroise est âgée de 55 ans et plus actuellement, la ville de Bécancour a adopté en 2021 une nouvelle politique des aînés. De nombreux engagements y étaient pris notamment en ce qui a trait à l’offre de loisirs et culturelle pour nos aînés et le soutien aux organismes du territoire en matière d’offre de loisir adapté.

De nombreux partenaires comme le Parc régional de la rivière Gentilly, le Moulin Michel de Gentilly, le Quai en fête, l’Association de tennis de Bécancour, Patrimoine Bécancour, ainsi que quelques professeurs du territoire sont associés à cette programmation.

Tous les détails de cette offre de cours sont accessibles sur le site www.becancour.net. Pour inscriptions et informations, veuillez contacter le Service à la communauté de la Ville de Bécancour au 819 294-6500, poste 524.

La programmation « Place aux aînés » est possible grâce à la collaboration du milieu et au programme Nouveaux Horizons du gouvernement fédéral.